Rigoberta Menchú condena actos de violencia en frontera norte

"No es posible aceptar que cualquier tipo de violencia se le justifique por alguna causa", puntualizó Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992, se refirió a la situación en la frontera norte, luego de los acontecimientos que han sucedido en los últimos meses. "La violencia hay que condenarla. No es posible aceptar cualquier tipo de violencia que se le justifique por alguna causa. Mi profunda solidaridad con las víctimas porque la víctima no tiene opción, solo tiene que preservar el antes y el después".