Juez no acepta archivo de caso Metro de Quito-ODEBRECHT (DOCUMENTO)

Pide que Fiscal General del Estado se pronuncié sobre la actuación de Thania Moreno El juez Julio Enrique Arrieta, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no aceptó el pedido de archivo de la investigación previa relacionado al contrato del Metro de Quito con la empresa ODEBRECHT, solicitado por la Thania Moreno, Fiscal Provincial de Pichincha suspendida. A criterio del magistrado, Moreno "no analiza adecuadamente los elementos que recabó durante su investigación" para pedir el cierre del caso. Por lo tanto, pide al Fiscal General del Estado, Carlos Baca, que revise el tema y dé su pronunciamiento.

El pasado 1 de marzo se conoció que la Fiscal Provincial de Pichincha, Thania Moreno, decidió archivar la investigación en el marco del caso ODEBRECHT, al proyecto Metro de Quito. La providencia se habría dictado el 27 de febrero.

El 5 de abril pasado, el juez Julio Enrique Arrieta emitió un oficio al Fiscal General del Estado, Carlos Baca, en el que asegura, entre otras cosas, que la Fiscal Provincial suspendida, Thania Moreno, no analizó adecuadamente los elementos que recabó durante su investigación para llegar a una conclusión para pedir el archivo del caso.

“Que no es más que una proposición lógica final y no una opinión, que debe tener sustento en premisas verdaderas, es decir debe existir un ejercicio argumentativo sólido, que en el petitorio fiscal está ausente”, aseguró el magistrado.

En otro párrafo del oficio, Arrieta asegura que “en el presente caso, como se ha dejado señalado, el pronunciamiento esgrimido por la señora Fiscal Provincial, no guarda coherencia entre la exposición de las premisas consistentes en lo principal de los elementos recabados en la investigación y que los califica como relevantes y la conclusión final en la que señala no existen elementos de adecuación típica de la conducta ilícita de delincuencia organizada u otro tipo penal. No se expone en el pronunciamiento fiscal cómo los elementos recabados le llevan a tal determinación, sin que pueda considerarse la sola enunciación de elementos como un ejercicio argumentativo válido”.

Por tanto, no aceptó el pedido de archivo de la Investigación Previa No. 170101817014875, planteada por Thania Moreno, Fiscal Provincial de Pichincha suspendida.

“Dispongo se envíe el caso al Fiscal Superior, que en este caso es el señor Fiscal General del Estado, a fin de que ratifique o revoque la petición de archivo”, precisó.

(PAY)