EL TELÉGRAFO (Guayaquil) Cancilleres decidirán el futuro de Unasur en mayo

Bolivia, como Presidenta Pro Tempore del organismo regional, convocó para mayo a los Cancilleres La integración regional atraviesa su peor momento. Bolivia, que asumió el pasado 17 de abril la Presidencia Pro Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), está bajo presión y ya lanzó su solución.

Al respecto, convocar a reunión extraordinaria de Cancilleres de los países miembros para analizar la designación del nuevo Secretario de Unasur, la cual está acéfala desde el 31 de enero de 2017, tras dejar el cargo Ernesto Samper.

La cita se llevará a cabo en Quito pero todavía no existe un consenso para la reunión. La decisión busca disuadir el comunicado que llegó el pasado 18 de abril a la Embajada de Bolivia en Ecuador. En esa nota, 6 países (Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Brasil) de los 12 miembros señalaron que no participarán en las reuniones del organismo regional mientras no se designe al Secretario General del organismo. “La nota que recibimos no dice que retiran su membresía, sino que no asistirían a las reuniones”, reconoció el Canciller de Bolivia, Fernando Huanacuni.

El ministro confirmó que por ahora Bolivia no responderá la carta de los 6 países, pero insiste en que la solución está en el diálogo. Insistió en que la medida de los 6 países no es una postura unilateral. “Tiene que ser consensuada con los países”, dijo, al mismo tiempo que reconoció que ya dialoga con los otros cancilleres para establecer una respuesta. “Dentro de los protocolos internos de Unasur hay mecanismos internos de retirarse”, concluyó.

La Cancillería de Ecuador informó que el país apoya totalmente el proceso de integración de Unasur. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció que la responsable de los problemas de la Unasur es la derecha, la cual “se deja presionar por EE.UU.”. Cabe recordar que antes de Bolivia, la presidencia Pro Tempore pertenecía a Argentina, en cuyo periodo tampoco se hicieron reuniones para solucionar la vacancia del Secretario General.