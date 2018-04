Berenice Cordero: MIES está trabajando con 3188 personas en San Lorenzo con todos sus servicios operando (AUDIO)

Audio Abril 20 - Berenice Cordero



Lamentó que exista un problema de silencio desde hace 15 años por lo que se enfocan en población en exclusión grave La Ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, se refirió a las acciones que ha llevado esta cartera de Estado con la población que se encuentra en la zona de frontera. Resaltó que tienen todos los servicios operativos funcionando para 3188 personas en San Lorenzo. "Estamos afrontando lo que podríamos llamar una primera etapa que, de acuerdo a las reglas internacionales, se refieren a la atención humanitaria a las personas que se han visto afectadas por una situación de violencia. Cuando trabajamos en el terremoto, el MIES tuvo una permeabilidad muy grande en el territorio, es quizás una de las pocas instituciones que llega a las casas de las familias".

Explicó que “San Lorenzo es un cantón que tiene 30 mil habitantes aproximadamente y la parte superior, en la desembocadura de arriba del río Mataje, a unos 16 kilómetros entre Mataje y San Lorenzo, es la zona que se ha visto afectada. Al lado izquierdo y derecho hay unas 2500 familias en cada una de estas localidades. El 25 de febrero ya se produjo un primer requerimiento de la población de necesidad de apoyo, no un desplazamiento todavía; se introdujeron unas primeras entregas de kits de higiene, de aseo, limpieza, de dormir, de ropa, debido a que había un problema de llegada de suministros”.

“La atención humanitaria es una respuesta básica porque la población se desplaza porque tiene miedo y seguramente hay vulnerabilidad extrema que eventualmente puede ser afectada por algún tipo de violencia. Nosotros comenzamos a ubicar y entrevistar a las familias acogidas para que fueran integradas a los albergues. Tenemos un contingente grande en la zona de San Lorenzo, aproximadamente de 139 personas trabajando exclusivamente en la zona.”, acotó.

Cordero expuso que la comunidad awá no ha decidido dejar la zona de Mataje alto, por lo que se les ha entregado kits de dormitorio. “Algunos han bajado, 10 o 12 familias y se les ha ubicado en uno de los albergues. En San Lorenzo tenemos abiertos tres albergues, en la escuela Carolina del Norte hay 50 familias, en Bahía del Pailón 50 familias y en el de la Iglesia Católica 70 familias, pero en cuanto a personas tenemos 151 personas: 21 niños de 0 a 3 años, 37 niños de 4 a 10 años, 27 adolescentes de 11 a 17 años, 3 adultos mayores de 65 a 72 años, 2 personas con discapacidad y 5 mujeres embarazados”.

Sin embargo, estos datos cambiaron porque dijo que ayer llegaron desplazados adultos hombres entre 18 y 60 años. “Serán cambios que se dieron en la situación”.

Aseguró que en las entrevistas realizadas la población siente indefensión. “Sienten que están en una condición de peligro, por eso se desplazan, buscan este tipo de refugio y atención humanitaria temporal. Las familias están buscando una solución, ayer por primera vez llegaron a los albergues 5 familias de origen colombiano y hombres adultos que en principio no estaban presentes. Hay alguna situación que hace que esto se presente”.

Destacó que el ministerio tiene todos sus servicios operativos funcionando, “a excepción de un centro de desarrollo infantil y el programa creciendo con nuestros hijos en la zona de Mataje alto. El cuidado residencial adultos mayores está operativo, los espacios de recreación para los adultos mayores, los centros de atención a personas con discapacidad, a niñas y niños. En total trabajamos con 3188 personas en San Lorenzo”.

La titular del MIES explicó que lo que sucede en este sitio se debe a una amenaza externa “No es una situación de violencia que se produce dentro de la zona, es un factor externo que está influyendo en la zona. Sabemos que hace muchos años existen factores externos de economía ilegal en la zona y otras conexiones más complicadas, precursores, trata de personas. Hace muchos años se ha analizado esta situación que con esta presencia externa se potenció, pero el Estado ha hecho esfuerzos, la presencia estatal pública ha crecido, pero no se ha trabajado en la sociedad”.

“Reconstruir ese tejido social en medio de una economía ilícita en la cual es muy difícil competir, de una u otra manera muchas cosas que se podrían hacer, a su vez están compitiendo con una economía que produce réditos muy difíciles de superar. Hay unos beneficiarios, no todos lo son y hay algunas personas que sufren exclusión grave”, agregó.

Admitió que en Mataje solo hay educación básica, por lo que debe fortalecer la educación en la zona. “El país, dadas las situaciones que se han presentado, tiene que actuar con un plan de acción social claro sobre la frontera”.

De igual manera, dijo que en el Consejo Sectorial Social se trató la capacidad de contingencia frente a esta situación de emergencia. “Recibimos instrucciones de actuar para que los albergues estén operativos, en primer caso en San Lorenzo, enseguida el Centro de Alto Rendimiento en Río Verde y otras unidades como centros infantiles, el albergue de Tachina en Esmeraldas”.

La Ministra Cordero sostuvo que no se avizora salida de la población, sino estar temporalmente en los albergues. “Llegan al albergue personas de distinta condición, que pueden estar ligadas a las condiciones irregulares. Es difícil la convivencia en el albergue porque todos se conocen, saben qué hace el otro, de manera que debe haber un cuidado muy particular, hay resguardo militar y estamos buscando que haya tranquilidad”.

Insistió que la comunidad awá ha recibido asistencia básica, pero no quieren ni deben moverse. “Preservan su zona, no quieren salir de su territorio, hay que respaldar esa decisión pero brindar seguridad”.

“San Lorenzo tiene un problema de más de 15 años de silencio, tampoco es que la comunicación es amplia, hay mucho cuidado de hacer referencia a algún nombre, a alguna amenaza. Hay un silencio que deja todo esto en la impunidad y en indefensión. La permanencia en los albergues tiene que ser temporal”, puntualizó.

Cordero explicó que para el conflicto que el país enfrenta en la frontera norte se busca llegar a soluciones que resguarden la seguridad e integridad de los habitantes de la zona, por lo cual los desplazados y la seguridad militarizada no son temas ajenos a su realidad: “Creo que debe existir una solución intermedia, es difícil porque la gente no puede volver a sus territorios ni a sus viviendas, porque son zonas en las que hay riesgo de vida o muerte”.

De la misma manera, la Secretaria de Estado sostiene que en San Lorenzo existe una problemática muy grande que es el silencio, ya que por el miedo muchos habitantes del sector no denuncian lo que les sucede: “San Lorenzo tiene un problema bien serio de silencio, la información no es amplia y no cuentan lo que pasa, hay silencio y tienen cuidado de hacer referencias a un nombre o por amenazas recibidas, eso deja todo esto en la impunidad e indefensión”.

Por estos motivos explicó que una de las prioridades del Gobierno es dotar de seguridad a este cantón, debido a que la capacidad técnica de esta Cartera de Estado para atender la emergencia en el lugar es de 400 personas y los habitantes de San Lorenzo bordean los 30 000: “La permanencia en albergues debe ser temporal, porque estamos enfrentando una amenaza externa, no es una amenaza del lado de Ecuador, nosotros no estamos produciendo esa amenaza, sino enfrentamos una mafia que está operando y está produciendo miedo en Ecuador”.

Para concluir su intervención, la Ministra Cordero resaltó la iniciativa ciudadana que en los últimos días se ha congregado para pedir un país de paz: “Con respecto a la marcha de ayer, he sido muy crítica, menos funcionarios, más comunidad, he mencionado a los equipos del MIES que son comunidades las que deben movilizarse, porque estamos agotados de las marchas de burócratas”.

(AEH-PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra