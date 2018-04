FEF y Qatar firman acuerdo, con presidente Moreno como testigo de honor

Además, Jefe de Estado participó en un diálogo sobre bachillerato técnico productivo El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la firma del acuerdo de cooperación entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y la Asociación de Fútbol de Qatar para implementar programas de intercambio técnico y profesional en diversas áreas. Moreno fue testigo de honor en este acuerdo y felicitó la iniciativa de estas entidades para promulgar convenios que beneficien al deporte y la cultura.

El Primer Mandatario cumple su Agenda Presidencial en Guayaquil y uno de los eventos en el cual estuvo presente fue en la firma del acuerdo de cooperación entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Asociación de Fútbol de Catar en el cual se busca implementar programas de intercambio técnico y profesional en diversas áreas.

El Presidente Moreno, fue testigo de honor de este acuerdo y destacó la colaboración de estas entidades en pro del deporte: “El acuerdo de hoy, sin duda alguna nos abrirá las puertas para colaborar y cooperar en la consolidación de objetivos comunes. El deporte y la cultura estrechan los lazos de amistad y fomentan la paz que hermana a los pueblos, como los de Qatar y de Ecuador”.

Ecuador es el primer país sudamericano que firma un convenio de esta magnitud, por lo que Moreno, agradeció por la invitación y felicitó la iniciativa interinstitucional para el bienestar de los jóvenes: “Garantizamos un futuro sano para la mente, el cuerpo, el espíritu de nuestros niños y jóvenes; el deporte alienta a los jóvenes a llevar una vida de bien”.

Por su parte, la Ministra de Deporte, Andrea Sotomayor, indicó que este convenio ayudará a estrechar lazos entre ambas naciones y otorgará mayores oportunidades a sus deportistas: “Este acuerdo de cooperación entre Ecuador y Qatar, es una oportunidad que propiciará mayores oportunidades para el progreso del fútbol de ambas naciones. También nos compromete a estrechar lazos entre federaciones deportivas, con el fin de potenciar las técnicas para encontrar un mejor provecho”.

Posterior a este encuentro, el Mandatario participó en un diálogo sobre bachillerato técnico productivo en Colegio Febres Cordero en el suburbio oeste de Guayaquil.

Durante este evento, Moreno indicó: “Mientras estuvimos en campaña, muchas madres me dijeron que sus hijos en la casa, no hacían nada; se graduaron de bachiller pero no aprobaron el puntaje para estudiar en la universidad. Esto fue una tragedia. Una tragedia para los padres, porque no llegaban a ver a un hijo exitoso, si no que veían pasar a un hijo en la casa con el celular. Y llegaban las peleas familiares ocasionando mucho dolor”.

“Es por eso que, dentro del Plan Toda una Vida, ya se incluye la orientación debida para que los jóvenes desarrollen potencialidades de emprendimiento con la ayuda del Gobierno Nacional. Ecuador es uno de los países que lastimosamente considera al fracaso como algo malo y como un estigma dentro de su realización personal”, indicó.

Llamó a que “no le tengan miedo al fracaso”. “El fracaso representa una forma más de cómo no se deben hacer las cosas. A veces, para alcanzar el éxito no se necesita de universidades fastuosas. Los mejores emprendimientos jamás se generaron por parte de un Gobierno, surgieron de la gente”.

“Qué bueno poder proporcionar a los jóvenes el Bachillerato Técnico como un mecanismo de sustento, que puede transformarse en profesión y ser paso previo para acceder a un Instituto Superior que está implementando el Gobierno Nacional. Si hacen lo que les gusta, no trabajarán nunca. Aprendan a amar todo lo que hacen Se debe seguir aprendiendo cada vez más, y entre eso, ser mejores humanos”, reflexionó.

Fuente: TC Televisión – Studio Fútbol - SECOM – El Ciudadano – Telediario