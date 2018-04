Gustavo Jalkh sobre juicio político: "Debido proceso se debe respetar en lo judicial, administrativo y político"

"Decisiones en esta instancia deberán ser técnicas y no políticas", detalló Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, habló sobre el proceso de juicio político que se impulsa en su contra en el interior de la Asamblea Nacional y explicó que está dispuesto a someterse a este trámite siempre y cuando se respete el debido proceso y las pruebas entregadas sean legítimamente adquiridas y prueben hechos motivados. Además, se refirió al proceso de evaluación que realiza el Consejo de Participación Transitorio y explicó que continuarán entregando toda la información que sea requerida.

Jalkh manifestó que se encuentra abierto a recibir este pedido de Juicio Político, debido a que el trabajo del Consejo de la Judicatura ha sido destacado a nivel nacional e internacional, pero además espera que las pruebas que entregadas en su contra se ciñan a todos los parámetros requeridos: “El debido proceso se debe respetar en todo en lo judicial, administrativo y político debe juzgarse con pruebas legítimamente adquiridas y que prueben hechos motivados que determinen una responsabilidad”.

El titular del Consejo de la Judicatura explicó que desde distintos sectores existe una percepción generalizada de que hay un prejuzgamiento sin embargo espera que las decisiones que se tomen en estas instancias sean técnicas y no políticas: “Los asambleístas tienen su derecho de hacer su agenda política de lograr visibilidad, pero a la hora de tomar decisiones tienen que hacerlo con responsabilidad, seriedad, fundamentado en derecho”.

De la misma manera, desmintió que en el Gobierno anterior las sentencias se hayan realizado por una orden que se impartía en las sabatinas: “La gente dice que muchas veces coincidían, pero no sé si alguien puede poner una lista de casos donde haya ocurrido, no sé si ocurrió, pero si hubiese ocurrido el responsable sería el juez, porque es él quien debe motivar sus casos no un político”.

Por otra parte, se refirió al proceso de evaluación que realiza el Consejo de Participación Transitorio y explicó que tienen toda la predisposición para continuar entregando la información que sea requerida: “Nosotros seguiremos entregando información técnica suficiente que con buena fe y objetividad podrá desvanecer cualquier duda que pueda alguien haya querido hacer surgir sobre el buen trabajo del Consejo de la Judicatura”.

(PF)

Fuente: Sonorama