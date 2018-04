Ministro del Interior: "No se ha tenido otro contacto de pareja secuestrada"

Autoridades de Gobierno y policías de élite ingresaron a Mataje para verificar situación Un grupo de autoridades, policías de élite y periodistas arribaron hasta la parroquia de Mataje, en el cantón San Lorenzo, para realizar un recorrido por la zona a propósito de la situación crítica que se vive tras los atentados terroristas y el secuestro de los tres trabajadores de diario El Comercio, y de la pareja ecuatoriana. A la cabeza de esta actividad estuvo el ministro del Interior, César Navas, quien confirmó que no se ha tenido un nuevo contacto de los ciudadanos raptados.

“Siempre hemos transmitido la información confirmada. Al momento no hemos tenido otro contacto de la pareja secuestrada. Quiero aclarar, que exista un canal de comunicación, no quiere decir que este canal sea fluido. Hemos tratado de comunicarnos con estas personas, pero no hemos logrado hacerlo. En relación a los cuerpos de los periodistas, se ha manifestado la intención y garantías para transportar los cuerpos.” Adicionalmente, se informó que no existen nuevos reportes de secuestros.

A Navas lo acompañó también el comandante general de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, y Andrés Sandoval, director del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, quienes fueron recibidos por Pablo Hadathy, gobernador de la provincia de Esmeraldas, quienes constataron el estado de salud del teniente Danilo Laverde, herido en el operativo antinarcóticos ejecutado este jueves, en la parroquia rural de Mompiche.

Posteriormente, el ministro Navas se trasladó a la Base de Infantería de Marina de San Lorenzo (BINLOR 11). En el recorrido las autoridades ingresaron a Mataje Nuevo luego de verificar el punto de control fijo policial y militar; avances en la reconstrucción del Comando de San Lorenzo, concluyendo la visita en la zona fronteriza con una reunión con el Mando Unificado de San Lorenzo, en el cuál se plantearon estrategias y acciones que serán aplicadas en los siguientes días.

También estuvieron un grupo de periodistas internacionales liderado por el colombiano Herbin Hoyos, quien reiteró: “Hay que continuar la misión periodística, nadie debe pretender callar lo que pasa en la frontera de Ecuador con Colombia, de lo contrario habrá ganado el terrorismo”. (JPM)

Fuentes: El Telégrafo – Ministerio del Interior