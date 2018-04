Esposa de "Gerald" estaría vinculada con asesinato de directora de cárcel de mujeres

En un informe policial que interceptó su teléfono se encontró una conversación que decía: "Ya pues, mándela a quebrar" La esposa de alias "Gerald", Julia Mero, estaría presuntamente involucrada con el asesinato de Gavis Moreno, directora de la cárcel de mujeres de Guayaquil. Esta relación se da debido a un informe de la Policía que interceptó el teléfono celular de Mero y encuentra una conversación en la que dice: "como que me he enterado que esa directora no quiere aceptar nada. No quiere nada. Tirada, tirada a pulcra. Ya pues, mándela a quebrar".