En Quito, "nadie se cansa por Paúl, Javier, Efraín, los militares y por un país de paz"

Piden que no haya impunidad y "que no fracasen en retorno de cuerpos" del equipo periodístico de El Comercio Los amigos, familiares y colegas de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, asesinados por grupos irregulares en la frontera con Colombia, organizaron una marcha para demostrar que "nadie se cansa". Luego de realizar vigilias constantes frente al Palacio de Carondelet, ahora marchan por un país de paz, "por los periodistas asesinados, por los militares, por la pareja secuestrada". Además, piden que no exista impunidad en estos casos y reclaman todas las acciones necesarias para que retornen los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio. "Periodismo sí, terrorismo no", resuena en la ciudad.