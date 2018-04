Marcha en Quito en memoria de periodistas, militares y por pareja secuestrada

Concentración es las 17h30 en la av. Patria y Amazonas Yadira Aguagallo, pareja de uno de los periodistas asesinados, explicó que se realizará una marcha por el equipo periodístico de El Comercio, por los cuatro militares fallecidos, y por la pareja que se encuentra secuestrada por parte de grupos disidentes de las FARC. Enfatizó que el secuestro no ha terminado porque sus cuerpos no han regresado a sus familias. "Ya fracasaron en el intento de traerlos con vida y esperamos y demandamos que no fracasen en el intento de traer los 3 cuerpos", pidió.