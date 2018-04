Fiscalía investigará supuesto financiamiento de FARC a campañas de Rafael Correa

Fiscal Carlos Baca aseguró que aún no ha recibido petición formal, pero presuntos hechos serán indagados como corresponde Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, en entrevista exclusiva para Noticias RCN y NTN 24, anunciara que pedirá que se investigue un video en el que un testigo protegido habla de una supuesta entrega de dinero por parte de las FARC a la campaña electoral de Rafael Correa, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, confirmó que no ha recibido una petición formal, pero que el organismo de control investigará el presunto hecho.

“No he recibido una petición formal, como todos los ciudadanos me he enterado de este tema y vamos a investigarlo. Se va a investigar, la investigación puede arrancar de oficio, por una denuncia, por una noticia. Nosotros lo vamos a investigar”, indicó en breves declaraciones a la prensa al salir de la audiencia de formulación de cargos contra tres jueces que habría liberado a la esposa del “Pablo Escobar ecuatoriano”, alias “Gerald”.

El Fiscal aseveró que “todos los elementos tienen que investigarse, no solamente el video, tendrán que recibirse versiones, es decir, habrá que hacer una investigación técnica como corresponde”.

Y es que, según Moreno, el periodista Fernando del Rincón le mostró un video “que evidencia, inclusive, un testigo de estos protegidos, que las FARC entregaba dinero para la campaña del ex Presidente Correa”.

“Yo pedí que se compruebe su veracidad, vi unas dos o tres imprecisiones allí que también las manifesté, de ser así, lo había manifestado, que es una falta de ética a la moral y un irrespeto a hacía política. Nosotros lo vamos a investigar, vamos a entregar ese video a las autoridades, porque a partir de mi ascenso al gobierno yo establecí que uno de los mecanismos para luchar contra la corrupción era el de dar autonomía justicia”, comentó el Mandatario. (JPM)

Fuente: Fiscalía General del Estado – Ecuadorinmediato.com