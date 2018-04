"Los Bandidos", primer pasillo del país, se tocará en espectáculo "Música Ecuatoriana Patrimonial" (AUDIO)

Audio Abril 19 - Jaime Portugal



Evento se desarrollará en dos funciones el próximo 26 de abril: una a las 11h00 para estudiantes secundarios de Quito, y la otra a las 19h00 para el público en general En el evento "Música Ecuatoriana Patrimonial", que se realizará este 26 de abril a las 19h00, en el Teatro de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, con la presentación de "Quinta Esencia", se tocará el primer pasillo que se ha encontrado en el Ecuador. Jaime Portugal, organizador de este acto, comentó que se ha escogido un grupo de 12 piezas –muchas de las cuales son inéditas- y que dan una imagen distinta de la que es conocida actualmente como el pasillo. "Nos remontamos a orígenes remotos de la música ecuatoriana, a ritmos que se han perdido o que están en desuso", precisó.

“Quinta Esencia” es un esfuerzo de un grupo de músicos, de intérpretes de instrumentos de cuerda, por recuperar una parte esencial de la identidad ecuatoriana, que es la estudiantina, resaltó. Y explicó que ésta es una especie de agrupación musical que estuvo vigente desde 1980 hasta la mitad del Siglo XX y que está compuesta por instrumentos que, técnicamente, se llaman cordófonos, que se interpretan con plectro o vitela y que se distinguen por tener grupos de cuerdas que se afinan igual. “Estos instrumentos ecuatorianos (bandolín y bandola) tienen la particularidad de ir en órdenes de tres. Son de 15 cuerdas agrupadas en tres por cada tono”.

Fidel Pablo Guerrero es un investigador de más de 30 años, que ha dedicado su vida al estudio de la música ecuatoriana. Cuenta con un acervo inmenso de documentación, análisis, que sorprenden por la variedad y por la cantidad de información que puede ofrecer al intérprete. “Sobre la base de la investigación de él, escogimos un grupo de 12 piezas –muchas de las cuales son inéditas- y que dan una imagen distinta de la que conocemos ahora”.

“Nos remontamos a orígenes remotos de la música ecuatoriana, a ritmos que se han perdido o que están en desuso y nos encontramos con sorpresas tan agradables como con el primer pasillo compuesto, que es más vinculado con la tradición europea que tiene una forma distinta al que se ha vuelto clásico en el Ecuador, que es pasillo canción. Se llama ‘Los Bandidos’”, relató.

Portugal comentó que el nombre se debe a que, en esa época, había disputas políticas que habrían motivado al compositor, cuyo nombre es Aparicio Córdova. “No lo conocemos, no está en el imaginario popular, pero es muy importante. Además, tiene el crédito de haber dirigido la orquesta con la que se inauguró el Teatro Sucre”.

Recordó que el pasillo ecuatoriano se diferencia del colombiano, por ejemplo, porque se convirtió en canción y tomó un aire distinto cuando llegó al país. “Este primer pasillo se asemeja más al uso y la costumbre colombiana como danza. El pasillo ecuatoriano se considera tal porque cambia el ADN, cuando se convierte en canción se mezcla con los ritmos indígenas y originarios a la tradición mestiza”.

“Este primer pasillo podríamos calificarlo como una especie diferente de la que conocemos nosotros porque proviene más del origen propio del pasillo que es el vals vienés. Es muy interesante y tiene otras características, pero que nos remite a los orígenes del pasillo como lo conocemos ahora”, contó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Quinta Esencia se presenta este 26 de abril. Jaime Portugal precisó que la estudiantina es un intento de un grupo de músicos por recuperar esta forma de expresión musical. La agrupación está compuesta por cuatro ejecutantes con instrumentos como guitarra, bandolín, bandola y mandolina. “Todos tienen una formación musical de alto nivel y una experiencia popular muy rica”.

“El 26 vamos a tener dos funciones: una a las 11h00 con el objeto de divulgar, entre los estudiantes secundarios de la ciudad, el acervo musical del Ecuador con un concierto didáctico. Mientras que, a las 19h30 será para el público en general. El espectáculo además, está compuesto por una gama de expresiones artísticas porque nos acompaña el actor Jaime Arciniega, que será quien tenga el hilo conductor del evento. También habrá muestra de fotografías e imágenes alusivas a los temas que se van a presentar”, detalló.

El organizador puntualizó que los instrumentos como el bandolín, bandola, mandolina, etc., tuvieron un apogeo muy grande porque estaban vinculados con las agrupaciones gremiales en Quito. Por lo que había una estudiantina de los zapateros, de los sastres, de los peluqueros, etc. “Al final de la jornada laboral se juntaban y estudiaban sus piezas y repertorio, pero además, tenían una función social amenizando las reuniones sindicales”.

Comentó que el bandolín, incluso, fue interpretado por personajes de la Costa, lamentablemente, ha ido cayendo en el desuso porque ha sufrido el embate de la influencia de instrumentos que llegaron de fuera y que facilitaban la interpretación. “Para interpretar estos instrumentos se necesita un estudio en particular, no es lo mismo que tocar una guitarra. Cuando llegó el requinto desde México, el bandolín cayó en desuso”.

A su criterio, a pesar de que todo lo nuevo enriquece, se ha dado una reducción de la sonoridad y de la instrumentación en la que se puede armonizar la música ecuatoriana. “Yo creo que es bueno pensar en nuevas sonoridades. En este caso es paradójico porque es una nueva sonoridad muy antigua, que estuvo vigente a mediados del Siglo XX y que queremos traerla a valor presente”.

Portugal se refirió como un vocero de la estudiantina y ha estado a su cargo la producción del espectáculo, sin embargo, no es parte de este grupo musical. “Yo soy un músico que tuvo la oportunidad de estudiar guitarra, pero no hay escuela para los otros instrumentos. Durante algunos años toqué tiple colombiano, que es parecido, pero no es lo mismo y fui parte de la Orquesta de Instrumentos Andinos durante algunos años”. (JPM)