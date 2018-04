Bolívar Castillo: "No es que a Loja la van a poner en "pindingas" cuatro políticos frustrados" (AUDIO)

Audio Abril 19 - Bolívar Castillo



"Están haciéndome la campaña electoral gratis, ya van a ver la respuesta del pueblo en las urnas", aseguró Bolívar Castillo, alcalde de Loja, se refirió al proceso de revocatoria de su mandato, acusando del hecho a "cuatro políticos frustrados", quienes supuestamente se valieron de un dirigente del taxismo lojano para impulsar la iniciativa. Tras detallar las presuntas irregularidades legales en las que habría incurrido el pedido, aseguró que con el trámite "no es que a Loja la van a poner en pindingas" y dijo que le están haciendo "la campaña electoral gratis, ya van a ver la respuesta del pueblo en las urnas", afirmó.

“Esto de la revocatoria del mandato viene desde el primer año de mi administración”, recordó la autoridad, quien precisó que “gobernar no es exactamente adular a los que más influyen”.

“Quien gobierna tiene la dura, difícil, pesada, odiosa tarea de meter en la horma del interés colectivo los intereses parciales que, por lo regular, son opuestos. Cuando una autoridad trata de defender el interés colectivo, pise determinados intereses, inmediatamente, recurren a estas instituciones que, por otro lado, tienen su base de legitimidad, los funcionarios, que somos nombrados por el pueblo, a través de las urnas, somos de libre remoción de nuestro mandato”, reconoció.

Detalló que el problema radica en “el mal uso de estas instituciones, que lleva a una situación de inestabilidad, ingobernabilidad, le hace daño al país”.

“Son tres intentos de revocatoria que me han presentado, todos, el tribunal electoral los negó porque no tenían fundamento, para revocar a alguien tiene que, primero, probarse que no ha cumplido su programa, ha cometido graves incorrecciones en la administración, no se ha probado nada, sabes la manera cómo hemos trabajado una vida, ya peino canas en esto”, mencionó Castillo.

El Alcalde recalcó que ha trabajado por Loja y por el país “de la manera más limpia, más recta, más eficiente posible para poder multiplicar los panes, estamos en una situación económica crítica, sin embargo, hay que hacer obras, las estamos haciendo”.

Explicó que “politiqueros frustrados” habrían “usado” al gremio de taxistas para impulsar su remoción del cargo.

“No sabían cómo manejarse para la próxima campaña electoral, se valieron del Presidente de los taxistas, se lo compraron, de alguna forma, aparece el taxista reclamando que el control de la velocidad no se hace debidamente en Loja, por tanto, piden revocatoria del mandato del Alcalde”, explicó.

Reconoció que existe el derecho de pedir la revocatoria del cargo, pero “otra cosa es que los organismos superiores del Estado actúen de la manera en la que están actuando en este rato”.

“Por el mes de julio del año pasado, el Consejo Nacional Electoral le negó a este dirigente esa petición, y en diciembre, cerca de medio año después, de repente, después de una intervención mía en la sesión solemne de la fundación de Loja, donde reclamaba ciertas situaciones que era necesario reclamar, de pronto, resuelve, el Tribunal Contencioso Electoral, rehacer el proceso revocatorio sin refutar en derecho, sin fundamentar en derecho la negatoria a lo que ya había resuelto el Consejo Nacional Electoral ni tampoco darme el derecho a la defensa a mí”, mencionó.

Se ordenó la entrega “rápida” de formularios para que recolecten firmas, aseguró Castillo, “como el Consejo Nacional Electoral se demoró en entregar, les amenazaron, en la prensa hubo testimonios de eso, que si no entregan los formularios, los destituyen a los vocales del Consejo Nacional Electoral y entregaron los formularios”.

Para Castillo, las recolecciones de firmas fueron “de lo más folclóricas”. Detalló que, primero, recogieron las rúbricas para supuestamente apoyar al Alcalde.

“Nadie se va a dar tiempo para leer la letra colorada, que está escrita arriba, se ponen un uniforme municipal aparentemente, aparecen en reuniones y deme la firma, por ahí sacaron un poco de firmas, por otro lado, comenzaron a armar relajos en determinados lugares, que paro, que huelga, que este lío, que los ambulantes, que los senderos que estamos abriendo a las orillas del río, los que sacan piedra de arena, es decir, todo participa, que vea descontento sus intereses particulares frente a las decisiones del Gobierno Municipal saque firmas”, mencionó.

Según enfatizó, por cuatro meses han recolectado firmas, apoyados por Yasunidos, Diabluma, y otras organizaciones.

“Dizque han recogido más de 50.000 firmas, llegan acá (Quito) a hacer la comprobación de las firmas, convocan a la otra parte, a mi parte, para el día jueves pasado, hace 8 días, para la comprobación de las firmas; el día miércoles anterior, en la noche, ya han escaneado, entre ellos, los 6.000 formularios que habían recogidos, están escaneados ya no hay nada que hacer, ya están escaneados”, dijo.

“Teníamos que comprobar el proceso de escaneo, no señor, tiene que atenerse a lo que estamos haciendo (les dijeron a los representantes de Castillo) ahora vamos a comprobar las firmas, 80 mesas, en un salón inmenso, para tratar de comprobar las firmas en tres horas, porque no había plazo de más, de urgencia, ¿cómo podían tres representantes míos batirse para comprobar las firmas en 80 mesas? pasaron todo, para dar la imagen de legalidad, dijeron que anularon no sé cuántas miles de firmas”, criticó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre de qué le acusan puntualmente, Bolívar Castillo respondió: “de la barbaridad que, según ellos, el control de velocidad en Loja les perjudica, que está mal hecho, que eso no podía ser”.

“La velocidad de tal calle tenía que aprobarla el cabildo ¿puede ocurrirse semejante cosa? La calle Bolívar de Alausí no es de la calle Bolívar de San Lorenzo, es la administración municipal, como lo dice el artículo 190 del reglamento general de la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, el que dispone que sea una decisión técnico-administrativa, que la toma la autoridad administrativa para señalar si en la calle Bolívar, a esas horas, hay un límite de velocidad de 30, 40 o 50”, aclaró.

No obstante, asegura que los denunciantes consideran que “eso no tenía que resolver el Alcalde, sino el cabildo por mayoría de votos”.

“Como ya tenían nueva mayoría con CREO, MPD con Alianza PAÍS, entonces, querían maniatarlo al Alcalde para poder impedir la gobernabilidad del Municipio”, opinó.

“No es que a Loja la van a poner en pindingas cuatro políticos frustrados”, garantizó Castillo.

“No hay razón para que se pueda proceder de esa manera, me toca apelar la decisión tomada, dizque por unanimidad del Consejo Nacional Electoral, ante el Contencioso Electoral, que fue el que le obligó al Consejo Nacional Electoral, sin observancia legal, a que entregue los formularios sin darme derecho de defensa a mí, seguramente, este Tribunal Contencioso Electoral volverá a fallar en la misma forma”, sostuvo.

“Están haciéndome la campaña electoral gratis a mí, ya van a ver la respuesta del pueblo en las urnas, espero que no quieran hacer fraude ni que puedan hacerlo”, mencionó Castillo y mencionó que “el hecho concreto es que tienen un libreto trazado que lo están cumpliendo paso a paso”.

“Los mismos que me indisponía a mí contra Correa son exactamente las mismas personas con pelos y señales que me indisponen a mí ante el Gobierno de Moreno. Ahí está el señor José Ignacio Chauven, era correista a morir, ahora, según conocía, es morenista, él maneja la administración pública en Loja”, denunció.

Bolívar Castillo detalló, de igual forma, que “faltan meses” para que se acabe su mandato.

“La Constitución dice que no se puede llevar a cabo un proceso revocatorio si no es un año antes, por lo menos, de las elecciones, este rato lo van a llevar a cabo 8 meses antes de las elecciones”, sostuvo.

