Soledad Buendía: "Asamblea debe responder a la altura situación en frontera y no hacer show político" (AUDIO)

Audio Abril 19 - Soledad Buendía



"Debemos enfocarnos en ese tema, pero no quedarnos solo ahí", puntualizó La legisladora Soledad Buendía, se refirió a las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional sobre la situación en la frontera norte. "Es una pesadilla lo que el país está viviendo y queremos despertar, el legislativo debe estar en esa sintonía, no puede estar desenfocado. Hay en la frontera hay muertos, secuestrados, la situación es tan grave que quizás no podemos entender. Nunca, en más de 60 años del conflicto colombiano, hemos vivido estos sucesos, por lo tanto la Asamblea Nacional debe responder a la altura, no perderse en la politiquería, el show político".