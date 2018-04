Vicepresidenta del CNE: "Pudimos abaratar costos y reducir US$22´200.000 a presupuesto electoral"

"USD$141 millones era cifra que no guardaba relación con sentir ciudadano", puntualizó La Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Marcela Paredes, se refirió al presupuesto del organismo electoral para las elecciones del próximo año. Destacó que se pudo reducir USD$22´200.000 al que era de USD$141 millones. "Desde el 23 de marzo he venido objetando el presupuesto que a mi modo de ver no corresponde a la austeridad que se nos pide como país y al momento que estamos atravesando. Hemos pasado recientemente un proceso electoral, el Consejo tiene ya una serie de inversiones que se las puede optimizar".