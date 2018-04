Gustavo Larrea: Información en computadora de Raúl Reyes "es falsa, se introdujo información"

Explicó que "en 72 horas le filtraron información y pusieron, entre otras cosas, la foto y una supuesta carta en la que Reyes informaba una reunión conmigo, que nunca sucedió" Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí y ex ministro en el Gobierno anterior, aclaró que "es totalmente falso" que él habría tenido supuestamente relación con las FARC. Explicó que "la computadora de Raúl Reyes fue intervenida y luego de las investigaciones se develó que se introdujo información en la máquina". Además, mencionó que mientras fue ministro, "no hubo permisividad" y que esto vino después de su periodo como ministro, por lo que considera un "error del gobierno anterior" de abandonar un plan de desarrollo que se realizaba en la frontera.

Explicó que fue hace 9 años fue ministro y en los dos primeros años, en los que fue parte del gobierno, “se impulsó el plan ecuador como un plan para blindar la frontera frente al narcotráfico y se logró avances importantes y creo que un error del gobierno Correa fue abandonar este plan”.

Señaló que se apoyó a los campesinos con el programa “Cacao sí, coca no” y recalcó que más de 11.500 familias campesinas se incorporación al programa “lo que permitió desarrollo y hubo presencia del Estado”.

Larrea aseguró que “es un error estratégico que el Estado ecuatoriano no haya comprendido que su frontera requería desarrollo económico y seguridad”. Considera que el error “fue no entender que Colombia viva un conflicto y para evitar esas consecuencias de desplazamiento, narcotráfico, era blindar la frontera, pero aparte no solo cambió la política, sino que se creó la SENAIN y en vez de tener una estrategia de seguridad frente a estos problemas, se dedicó a perseguir a periodistas, dirigentes sociales y otros”.

Mencionó que en el año en que fue ministro, “logramos reducir el índice de asesinatos y controlar la frontera”. La decisión de nombrarlo o no terrorista a las FARC, dijo, “era decisión del presidente y no de los ministros”.

Recalcó que en esa época, “la inteligencia sí funcionó eficazmente porque se logró capturas importantes, no existía permisividad, las autoridades militares tenía contacto directo con las colombinas y cuando se produjo que hubo 34 casos de disidentes se intervino de inmediato”.

Recordó que el expresidente Correa “en la reunión de la OEA, se molesta con Uribe por la intervención militar al Estado ecuatoriano”. Larrea indicó que la información militar va directamente de mandos militares ecuatorianos a manos colombianos y no a manos de la política”.

De igual forma, reiteró que “la permisividad vino después y ese es el error central y estratégico”.

Con respecto a que la guerrilla financió la primera campaña de Rafael Correa y que también lo mencionan, afirmó que “es totalmente falso”. Reveló que la computadora de Raúl Reyes fue intervenida, “en el proceso, la interpol, que hace el análisis, devela que fue introducida información. En 72 horas le filtraron información y pusieron, entre otras cosas, la foto y una supuesta carta en la que Reyes informaban una reunión conmigo, que nunca sucedió”.

Sobre las declaraciones del expresidente Correa que culpa a Larrea por las relaciones con las FARC, manifestó que “esa es la intensión de un ataque sistemático permanente”. Aclaró que la misión para la liberación de Claro Rojas, Consuelo Perdomo y el niño Emanuel, fue una misión delegada por Correa, donde participamos delegados de 11 países y “la relación fue en el sentido humanitaria para rescatar secuestrados”.

Gustavo Larrea considera que debe cambiarse de política, combatir con firmeza y desde la unidad, los problemas en la frontera, así como la creación de un plan de desarrollo integral de estos sectores.

Mencionó que es importante la cooperación internacional, porque “no es un delito solo del país sino de todo el mundo”. Además, hizo un llamado a la unidad, “sin sectarismos bobos. Un solo puño y aquellos que quieren fraccionarnos, se equivocan”.

(PP)

Fuente: Teleamazonas