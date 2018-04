QUEJA: "Lamento lo que está ocurriendo con la institucionalidad municipal", responde Alcalde Rodas

Aseguró que no conocía sobre hechos en los que están involucrados concejales y funcionarios de su administración En rueda de prensa, el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, aseguró que no conocía previamente sobre los delitos que se acusa a los concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica y únicamente se enteró de los hechos esta mañana cuando le informaron por parte de la Fiscalía General del Estado tras los allanamientos. Rodas exteriorizó su "profunda preocupación" por lo que está ocurriendo con la institucionalidad municipal "y la forma en que esto pueda afectarla".

El Alcalde de Quito expresó, frente a los hechos ocurridos con respecto a dos concejales independientes y funcionarios municipales, detenidos este jueves: "mi profunda preocupación, lamento lo que está ocurriendo con la institucionalidad municipal y la forma en que esto pueda afectarla".

"He mantenido reuniones con representantes de la Fiscalía General del Estado para ofrecerles el total apoyo de esta Alcaldía para el desarrollo de las investigaciones que se requieran", mencionó y detalló que se le informó sobre los operativos y allanamiento durante el día de hoy.

"He reiterado la total apertura y disposición para colaborar en el desarrollo de la investigación, para brindar toda información y elementos necesarios, somos los primeros interesados en que se esclarezca la verdad, no vamos a cesar hasta que se esclarezca la verdad, en ese sentido, reitero el total apoyo de esta Alcaldía para el desarrollo de las investigaciones que está realizando la fiscalía, y los procedimientos que, por supuesto, en cumplimiento de principio y garantías constitucionales, se deban llevar a cabo", acotó.

Reiteró el compromiso de su alcaldía en la transparencia en la gestión municipal. "Haremos todo lo necesario para cumplir ese objetivo", sostuvo. Rodas anunció que el aparato municipal continua con total normalidad, incluyendo aspecto importantes como la sesión del Concejo Metropolitano de Seguridad, que se llevará a cabo esta tarde a las tres de la tarde, con la participación del Ministerio de Defensa, del Interior, otras carteras de estado, representantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de la sociedad civil.

"Seguiremos brindando todo el apoyo a las instancias judiciales correspondientes para el desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo, siendo los primeros interesados en que se esclarezca la verdad", mencionó.

Cuando se le consultó sobre si las denuncias por un presunto perjuicio de 80 millones nunca llegó a oídos del Alcalde, Rodas respondió: "Me he enterado de los hechos de lo que se ha comunicado por parte de los representantes la Fiscalía, no soy quien deba dar detalles respecto al desarrollo de la investigación, somos respetuosos del debido proceso, del procedimiento".

"Me he enterado esta mañana, de lo que se me ha informado por parte de la Fiscalía General del Estado", reiteró, al tiempo de manifestar que dependiendo de los resultados que se emanen de las indagaciones judiciales, "el Municipio tomará las acciones que corresponda".

"Respaldamos las investigaciones que se están desarrollando, hemos venido y continuaremos brindando la colaboración para dichas organizaciones, somos los primeros interesados que se esclarezca la verdad", concluyó.

