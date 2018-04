Paco Velasco niega haber sido vínculo entre FARC y Rafael Correa

En video de ex guerrillero de las FARC se lo nombra como el nexo para la entrega de dinero a una de las campañas electorales El ex legislador y ministro de Estado, Paco Velasco, ha sido señalado como el supuesto nexo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ex Presidente Rafael Correa para una presunta financiación a su campaña electoral. No obstante, según informó CNN, Velasco negó la posibilidad.