Álvaro Uribe califica de "buen ejemplo" que presidente Moreno prohíba diálogo con ELN

Presidente ecuatoriano señaló que mientras ELN no se comprometa a dejar las actividades terroristas, el país no será garante de las conversaciones Tras el anuncio del presidente Moreno de que Ecuador ya no será más la sede de los diálogos de paz entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el expresidente colombiano Álvaro Uribe calificó de "buen ejemplo" el accionar del Mandatario ecuatoriano. La noticia del presidente Moreno se da a un mes de que se retomaron los diálogos de paz, luego de que el presidente Santos los suspendió por atentados registrados en su territorio.