Pánico colectivo se crea cuando no tenemos información clara y directa, según psicóloga Daniela Salazar (AUDIO)

Audio Abril 18 - Daniela Salazar



Rumores y desinformación aumentan este miedo social, afirma La psicóloga Daniela Salazar, responsable del área de salud mental del Centro de Salud Chillogallo, analiza el pánico colectivo que existe en el país por motivo del conflicto en la frontera norte, entre Ecuador y Colombia; y los secuestros y asesinatos que han provocado esta situación. La especialista señala que "no podemos hablar de miedo colectivo, sin entender de dónde viene esta sensación", y aclara que "todo depende de cómo se está manejando la información, cuando los seres humanos tenemos información clara y directa es mucho más sencillo decir: estamos protegidos".

Para explicar el pánico colectivo, menciona el libro ‘Psicología de las masas y análisis del yo’ de Sigmund Freud. “En el libro se dice que a pesar de que somos seres únicos, trabajamos también en una psicología social, nos movemos por los grupos, parte de nuestra forma de ser es estar agrupados, y con iguales a nosotros porque sentimos seguridad”, acotó.

Salazar agrega que “este miedo social viene cuando existe una catástrofe natural o producida por el hombre, que crea ciertas reacciones. Según los estudios cuando hay una catástrofe natural, las emociones del hombre se pasan rápido, las producidas por el hombre son las que pasamos actualmente, hablo de actos de terrorismo, situaciones en que la vida se encuentra en peligro y nosotros creamos sensación de empatía, aunque no es necesario que haya una catástrofe para que haya esta situación de pánico, cuando no nos sentimos seguros es cuando viene el pánico colectivo”.

Destaca además que todo depende de cómo se está manejando la información. “Cuando los seres humanos tenemos información clara y directa es mucho más sencillo decir: estamos protegidos. Pero si hay poca información clara crea esta situación de miedo”.

La psicóloga menciona que “la mala información que se esté manejando también provoca este miedo. Una de las situaciones son los rumores, actualmente por redes sociales no toda la información es verídica, otra situación es que se propaga el peligro teníamos entendido que era en una zona específica y luego se extiende el miedo”.

“Algo importante es al momento de sentir empatía con los demás. El tema de los periodistas, cómo se manejó en los medios, de alguna manera tenemos la sensación de solidaridad con las personas y eso también crea el pánico colectivo”, dijo.

Sin embargo, resalta lo positivo de esta situación. “No solamente es lo negativo, como ansiedad, el terror, la sensación de huida que se da en el pánico; sino también hay situaciones buenas como es la parte empática la solidaridad”.

“Es importante reconocer cuál es la diferencia en este pánico colectivo de huir, saber qué es lo que me diferencia, preguntarnos: voy a luchar por mi patria, voy a morir o necesito huir. Esta es la información que no se maneja al crear este miedo”.

Acota que “la información de alguna manera ha hecho que abramos nuestros ojos y que nos demos cuenta que no solo es para las personas que están en la frontera sino para todos”.

Salazar explica que “tenemos emociones individuales y colectivas. La individual es el estrés agudo o pos traumático que da palpitaciones sensación de ahogo nauseas escalofrío. Las colectivas es angustia o sensación de exponerme al peligro, veíamos en las manifestaciones cómo a chicos no les importaba la vida y se iba sobre las policías”.

La especialista recomienda informarse con fuentes verídicas. “No solamente hay que hacerlo en las redes sociales porque no tenemos la seguridad que sean reales. Si tenemos la sensación de miedo y preocupación, y no lo podemos controlar, es necesario acudir a los centros de salud más cercanos, en donde contamos con psicólogos especializados en manejo de estrés y reacción ante esta situación colectiva. Recomiendo trabajarlo de manera individual y más delante de manera grupal. Hay que exteriorizar la situación con un profesional no solamente con amigos o familiares porque el profesional va a poder dar pautas ante esta situación de miedo que se está produciendo”, finalizó.

(FO)

Fuente: "El Poder de la Palabra", de Ecuador Inmediato Radio