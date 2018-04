Rafael Correa lanza mensaje a Latinoamérica: "Me persiguen penalmente por gobernar"

"Por haber hecho un decreto para "permitir" que la deuda sobrepase el límite legal del 40% del PIB. Incluso si fuera cierto, eso no tiene NADA de penal. Además, es FALSO", reclamó Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) abriera una investigación previa en contra del expresidente Rafael Correa y otros 11 exfuncionarios más por el presunto delito por peculado por el informe con indicios de responsabilidad penal anunciado por el contralor subrogante, Pablo Celi, en cuanto a la deuda pública en los periodos de enero de 2012 al 24 de mayo del 2017, el Exmandatario lanzó un mensaje a Latinoamérica asegurando que se lo persigue penalmente por haber hecho un decreto, es decir, por gobernar.

“Latinoamericanos: Se me persigue PENALMENTE por haber hecho un decreto -es decir, por gobernar-, para “permitir” que la deuda sobrepase el límite legal del 40% del PIB. Incluso si fuera cierto, eso no tiene NADA de penal. Además, es FALSO. Ecuador NO vive un Estado de Derecho”, reclamó el Expresidente a través de su cuenta en Twitter.

Citando un tuit del exministro de Finanzas, Fausto Herrera, en el cual asegura que “solo en el Ecuador la Contraloría y su “veeduría” se inventan otros datos económicos de la deuda, último estudio del Banco Mundial (marzo 2018) deuda del Ecuador por debajo del 40% del PIB y bajo el promedio de América Latina”, Correa preguntó:

“Ecuatorianos: ¿Nos damos cuenta de la gran farsa que estamos viviendo? Todo por el odio y para cubrir la ineptitud del Gobierno. ¿Recuerdan que también hablaron de “crisis económica” y crecimos 3%? ¿Hasta cuándo permitimos tanto engaño?”, cuestionó.

De la misma forma, Herrera indica que “el informe de Contraloría avalado por su “veeduría” recomienda derogar el decreto 1218, todo lo contrario a lo que recomiendan todos los organismos internacionales”, a lo que Rafael Correa reacciona:

“Contraloría no tiene capacidad constitucional para cuestionar decretos o leyes, pero, además, en lo técnico está COMPLETAMENTE equivocada. Por el odio y la persecución van, ahora sí, a quebrar al país”, lamentó.

Entre quienes están siendo investigados, a más de Rafael Correa, se encuentran: Patricio Rivera, Fausto Herrera, Madeline Abarca, Ricardo Rubio, Carlos Barrionuevo, Eduardo Andrade, Luis Villafuerte, Marco Almeida, Juan Valencia y Marcelo Rodríguez. (JPM)

Fuentes: Twitter Rafael Correa – Ecuadorinmediato.com