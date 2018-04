Por decisiones de CPCCS-T, autoridades evaluadas y destituidas podrían demandar a Estado: Marcelo Espinel (AUDIO)

Audio Abril 18 - Marcelo Espinel



Reiteró que en informe de FCD, se indica que actuaciones de Consejo Transitorio, que han estado plasmadas por una alta discrecionalidad, poco ayudan en construcción de institucionalidad Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), explicó detalladamente los puntos presentados dentro del informe de veeduría que realizó la organización al primer mes de gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). En este marco, reiteró que las actuaciones de este organismo han sido "altamente discrecionales" y que, al no tener claros los parámetros de evaluación, las autoridades analizadas y, posiblemente, destituidas, podrían demandar al Estado y se podría ordenar una indemnización que sería pagada por los bolsillos de los ecuatorianos.

“Dentro de su objeto social, FCD, desde el 2009, ejerce varios procesos de veeduría ciudadana, de control social a las distintas funciones del Estado. En este marco, creo que la situación en nuestra frontera norte es penosa y exige que todas las instituciones del Estado pongan atención para tratar de encontrar una solución lo más inmediata posible, pero las actividades del país, las situaciones políticas, siguen su marcha. Una de ellas es la de este CPCCS-T, que se creó a partir del pronunciamiento ciudadano en la consulta popular del pasado 4 de febrero”, reflexionó.

Recordó que el 1 de marzo pasado, este organismo inició funciones y se designó a Julio César Trujillo para presidirlo, así como se resolvió la conformación de tres comisiones: la de evaluación, otra para emitir la normativa relacionada a la organización de los concursos a realizarse, y una de Transparencia, que es la encargada de definir cuáles son las políticas públicas y normativas para ejercer una lucha efectiva contra la corrupción.

Espinel destacó que se generó una gran discusión al respecto de cuál fue el mandato popular, tanto así, que el 13 de marzo, se realizó una reunión que se podría titular como el de asumir el mandato otorgado en la consulta popular y en la Constitución. “Ahí se trató de interpretar cuál fue el mandato y ese, quizá, fue nuestro primer reparo porque la consulta popular establecía que el Consejo Transitorio podría evaluar, y si lo consideran así, dar por terminadas las funciones de aquellas autoridades, asignadas por el Consejo cesado”.

“Dentro de nuestra interpretación, el Consejo cesado era aquel que estaba en funciones desde el 2015 y que iba a estar en funciones hasta el 2020, pero este organismo ha interpretado que el Consejo cesado se refiere a la institución como tal, algo que para nosotros no es correcto y, de esta manera, ellos ampliarían el número de instituciones y autoridades a ser evaluadas y, posiblemente, destituidas. Entre ellas, por ejemplo, el exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, e incluso, el Consejo de la Judicatura”, comentó.

Indicó que llamó mucho la atención el cese de funciones de Carlos Ochoa, y sin entrar en la discusión de que si tenían o no la potestad de cesarlo, destituirlo o terminar anticipadamente sus funciones o no, porque dentro del mandato ciudadano otorgado al Consejo Transitorio, se estableció que en los procesos de evaluación de las autoridades, debía garantizarse el debido proceso con una audiencia e incluyendo mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios.

En el caso de Ochoa, él no había sido designado por el Consejo cesado, sino por el anterior a ese, por lo que, a su criterio, lo hacía, inclusive, no sujeto de una evaluación. Sin embargo, se decidió cesarlo sin realizar este proceso porque, para esa fecha, no habían sido aprobados aún los parámetros para aquello por parte del Consejo Transitorio.

“Es más, durante el mismo tiempo en el cual se produjo el cese, se estaba realizando el juicio político dentro de la Asamblea Nacional que, a nuestro criterio, era la institución adecuada para poder analizar la continuidad o no en el cargo por parte del Superintendente, pero al parecer, de acuerdo a mi criterio, primaron intereses políticos en los cuales no se quiso permitir que el Parlamento sea el que decida el juicio, la censura y posterior destitución y el Consejo quiso tener una actuación un poco más política y decir que lo cesaban primero”, comentó.

Espinel manifestó que el reglamento, que ni siquiera ha sido titulado como tal, sino como mandato –que es una figura legal no existente dentro de nuestra Constitución-; establece parámetros altamente discrecionales y subjetivos, lo que podría dar lugar a que la evaluación de las autoridades no responda a la objetividad y a que no tenga como lugar un proceso de estos y, posiblemente, destitución acorde a las necesidades del país.

“Más allá de eso, en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, así como en el artículo 9 del Pacto de San José, se establece el principio de legalidad. Dentro de su desarrollo, dice que nadie podrá ser sancionado ni administrativa, ni penalmente por una infracción que no se encuentre claramente establecida en la ley”, relató durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

En ese sentido, manifestó, como organización de la sociedad civil, hace aproximadamente uno o dos meses, participaron en la Comisión General dentro de la mesa legislativa ocasional creada para la implementación de la consulta popular, en donde señalaron a los asambleístas que era necesario incluir, dentro de la reforma a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, los parámetros de evaluación.

“Caso contrario, se está vulnerando el principio de legalidad y, en el futuro, queda abierta la posibilidad de que estas autoridades, actualmente evaluadas y probablemente destituidas, acudan a instancias internacionales, demanden al Estado ecuatoriano y se ordene la indemnización por vulneraciones a los derechos al debido proceso. En este sentido, quienes pagaremos las indemnizaciones de estas autoridades, posiblemente, destituidas, seremos todos los ecuatorianos de nuestro bolsillo”, lamentó.

En cuanto a la cesación de Patricio Rivera, Marcelo Espinel comentó que el informe jurídico interno del Consejo Transitorio señaló que su posesión fue realizada fuera del plazo de 15 días que está establecido en la ley y que la Asamblea Nacional lo posesionó fuera de este tiempo. Es por eso que él no debía asumir el cargo ya que no lo hizo dentro de los 15 días, pero es ahí en donde se preguntaron, ¿quién no cumplió con sus funciones?

“Si es que la Asamblea era la que tenía que posesionar y debía estar consciente de que tenía que hacerlo dentro de los 15 días de plazo, el incumplimiento de funciones viene por parte del Parlamento y no del Superintendente, independientemente de que existan otro tipo de procesos de investigación abiertos en su contra. La causa por la cual a él se lo ha cesado, a mi criterio, viene de un razonamiento que no cabía dentro de los parámetros de evaluación”, expresó.

Alegando que además, se resuelve el cese, pero posteriormente, se lo llama para que ejerza su derecho a la defensa. “Llama mucho la atención cómo este proceso está siendo o fue llevado a cabo. No se sabe si es que al exsuperintendente le llegaría ya la notificación con su destitución, que fue lo que él manifestó, que iba a continuar en el cargo hasta que, oficialmente, llegue este documento”.

Con respecto al caso del contralor subrogante, Pablo Celi, y el video en el que se lo observa destruyendo un documento en el cual, el ahora excontralor, Carlos Pólit, lo destituyó; Marcelo Espinel indicó que, a su criterio, este tema no cuenta dentro de las observaciones del Consejo Transitorio porque el mandato ciudadano dice que debe evaluar y destituir a las autoridades nombradas por el Consejo cesado.

“Creo que aquí hay un error de fondo bastante preocupante por parte del CPCCS-T que es el anuncio de evaluar las actuaciones, por ejemplo como caso análogo, de Thania Moreno. Fiscal subrogante, contralor subrogante y procurador subrogante no fueron designados por el Consejo cesado. En ese sentido, lo que debería hacer –y de manera inmediata- es convocar a los concursos para reemplazar, en este caso, al Procurador y al Contralor General del Estado”, explicó.

Según dijo, eso se enmarcaría dentro de la legalidad y del mandato ciudadano otorgado por el pueblo en las urnas el pasado 4 de febrero. “Incluso, no entraríamos en la lógica de que apareció un video y que, claro, de alguna u otra manera, nos colocaría en ciertos entuertos de que sí o que no es, pero en este momento, el Consejo Transitorio está llamado a reemplazar, inmediatamente, al Contralor y al Procurador”.

Recordó que el CPCCS-T ha puesto a consideración de la ciudadanía la posibilidad de presentar denuncias, que está dentro de los parámetros de evaluación, en contra de las autoridades analizadas. Sin embargo, precisó que se tiene que observar que las actuaciones de toda institución pública, de acuerdo a la Ley de Transparencia y la Constitución, tienen que ser públicas.

“Nosotros como institución, no hemos podido acceder a las denuncias presentadas por los distintos ciudadanos y colectivos y que es necesario que éstas sean públicas. El Consejo Transitorio, lo que ha hecho, es limitarse a colocar un listado de cuántas denuncias ha recibido en contra de distintas instituciones, pero es necesario que este organismo ponga a disposición de toda la ciudadanía, cuáles son esas denuncias y sus detalles, de tal manera que esto le otorgue mayor legitimidad a su accionar, que los ciudadanos puedan comprender en base a qué, el Consejo está tomando sus decisiones”, puntualizó.

Rememoró además, que la población se pronunció, el pasado 4 de febrero, por recuperar y aumentar la institucionalidad dentro del Estado ecuatoriano y que, como lo han mencionado en su informe, las actuaciones del Consejo Transitorio, que han estado plasmadas por una alta discrecionalidad, poco ayudan en la construcción de la institucionalidad.

A su criterio, el organismo sí debería recibir denuncias y en el caso de que un funcionario o ciudadano considere que se está afectando a los parámetros normativos del país, pueda acudir a las instancias judiciales pertinentes para tratar de defender sus derechos. “Pero si nosotros no conocemos el contenido de las denuncias, no sabemos si se está produciendo o no esa afectación de derechos”.

“Si es que estas denuncias terminan vulnerando la honra, el buen nombre de un ciudadano o de un funcionario –porque no se las está haciendo en relación a su cargo, sino a actividades relacionadas en el ámbito privado-, deberían conocerse. Si no lo hacemos, pues es un poco difícil tratar de llegar a esa conclusión”, recalcó.

Asimismo, resaltó que no es menos cierto que la presentación de denuncias y la existencia de irregularidades en los anteriores años fueron evidentes, siendo difícil presentar una acusación que pueda llegar a buenos términos. “En ese sentido, creo que mientras más elementos existan, no solo para el Consejo Transitorio, sino para la ciudadanía o las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan evaluar de forma íntegra a las autoridades; es mejor para la construcción de la institucionalidad democrática”.

“Nosotros siempre hemos dicho, el control no puede quedar en las manos de una sola persona o, incluso, de estos siete ciudadanos que fueron designados como miembros del Consejo Transitorio. El control social debe ser ejercido por todos los ciudadanos porque eso lo permite la Constitución y se lo puede realizar mientras más información exista. Ahí también juegan un rol fundamental los medios de comunicación, teniendo un papel crítico al respecto de cuáles son las actuaciones de este Consejo”, dijo.

Espinel mencionó que no se puede considerar la construcción del Estado de derecho, “con la vulneración del Estado, debe respetarse”. Expuso que cuando aún no se daba la aprobación vía referéndum de la propuesta del presidente Moreno de integrar el Consejo, “que 6 meses para evaluar era un tiempo prácticamente traído de los cabellos e imposible de cumplir para tratar de hacer todas las potestades que se entregó a este consejo”.

Como consecuencia, dijo, se iba a dar lugar a que “se hagan procesos expeditos en so cuales se marquen por el irrespeto del debido proceso”. Sobre el Consejo de la Judicatura, que culmina sus funciones en enero de 2019, considera que lo que debió haber hecho el Consejo Transitorio es “no me corresponde evaluar porque no fue nombrado por el Consejo cesado, pero si nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura”.

Sobre cómo elegir al Consejo de Participación definitivo, anunció que, en semanas pasadas, la Fundación Ciudadanía y Desarrolló presentó una acción de inconstitucionalidad “frente a la Ley reformatoria de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana porque esta vulnera principios constitucionales y derechos humanos fundamentales”.

Espera que la Corte actúe de manera diligente, “aunque lo dudamos” y que convoque a la debida audiencia para que puedan exponer sus argumentos para que el proceso electoral de consejeros definitivos se lo haga en el marco de la Ley.

Por último, mencionó que esta veeduría analiza las acciones del Consejo transitorio “para ver si están dentro del marco de la legalidad, constitucionalidad y de los principios jurídicos y derechos contenidos en las convenciones internacionales”. Recalcó que no darán observaciones a favor o en contra, ni recomendaciones, sino únicamente analizar sus acciones.

(JPM - PP)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio