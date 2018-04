"Si la prensa se arrodilla, la sociedad se intimida", asegura periodista colombiano Herbin Hoyos (AUDIO)

Audio Abril 18 - Herbin Hoyos



"No están asustando con que allá (frontera norte) está el diablo, allá está el coco, no", aseveró Ser periodista significa asumir riesgos, aseguró el comunicador colombiano Herbin Hoyos, quien insiste en que irá a la frontera norte para contar historias que han sido invisibilizadas. "Nos están asustando con que allá está el diablo, allá está el coco", dijo Hoyos sobre los temores que se ponen al cordón fronterizo con Colombia. Aunque su posición es firme en cubrir lo que ocurre allá, reveló que no han acudido al llamado algunos periodistas ecuatorianos, que, en un principio, dijeron que sí; la respuesta negativa es por el temor, comprendió Hoyos, pero insistió que el miedo no es la salida a este problema. "Es hora que el periodista en Ecuador reaccione, no se dejen intimidar", dijo.

Su llegada a Ecuador nació tras haber visto cómo “estos criminales secuestran a tres comunicadores, que se van a la zona”.

“Los secuestran porque no quieren que ahí salga o se divulgue lo que está ocurriendo, es una manera de taparle los ojos al país para que no vea, a través de estos periodistas lo que allá están haciendo. No quieren que se den cuenta que esta es una zona de nadie, que allá no hay presencia del Estado y son los narcotraficantes y los terroristas los que mandan”, precisó.

“No quieren que se den cuenta que de ahí salen toneladas de cocaína del lado colombiano, lo cruzan a Ecuador porque es más fácil, porque es menos costoso, porque acá no hay seguridad, no hay controles”, detalló Hoyos, quien dijo que el tránsito de droga por el territorio nacional “se hace mucho más barato”.

“Por eso los secuestraron, querían tapar esa información, por eso los asesinan, por lo mismo”, señaló el periodista colombiano, al tiempo de explicar que, sabiendo que los ecuatorianos fueron asesinados, propuso que los periodistas sean los que denuncien lo que ellos no pudieron.

“Que vengamos a investigar eso que a ellos tampoco les permitieron investigación, esa es la propuesta, por eso estamos aquí en esta misión periodística internacional para dar a conocer lo que en la frontera está ocurriendo”, mencionó.

“Los terroristas quieren que la prensa se espante, que no vayan ahí”, precisó Hoyos: “Donde llega la prensa, llegan las autoridades, donde llega la prensa, llega la justicia”.

“No caigamos en ese juego intimidatorio, no caigamos en ese juego que genera miedo, no le demos la oportunidad a la sociedad de sentir miedo, si la prensa se arrodilla, la sociedad se intimida”, agregó.

Herbin Hoyos insistió en que existe una confabulación entre “autoridades, narcotraficantes, guerrilleros de las FARC, jefes de los carteles de la droga” para delinquir.

“Esto se hace al más alto nivel, despejar una área como la Costa Pacífica al narcotráfico, como la frontera norte, o la parte oriental, despejar estas áreas, estas áreas no las despeja un sargento, estas áreas no las despeja un policía raso, esas áreas las maneja gente que han hecho alianzas y convenios con altos mandos y altos funcionarios del Estado, allá es a dónde hay que llegar”, insistió.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre en qué condiciones irá a la frontera, Herbin Hoyos respondió: “No hay un estado de guerra, hay que definir bien los términos porque eso es justamente lo que impone que haya miedo”.

“Esta no es una zona de guerra, es una zona controlada por las autoridades, hay que entender que este grupo de bandidos, que han secuestrado, no es un frente que esté respondiendo al fuego del ejército, ahí no han disparado un solo tiro desde que entró el ejército a controlar la zona, esa es una zona que fue peinada, está controlada ahí, los bandidos no son tontos, no se van a quedar ahí para que los maten o se pasaron del lado colombiano o se internaron en la selva profunda, no están en esa zona, hicieron la labor de atemorizar, secuestrar, asesinar a estos compatriotas, pero no están ahí”, opinó.

“No se trata de una labor suicida” ir a la frontera norte, advirtió Hoyos, pues asegura que irá a conversar con la gente de las comunidades, que no han hablado durante tantos años, para visibilizarlos.

“Hay que ir ahí a darle la oportunidad a la gente para que hable, para que cuente, muy seguramente, al estar allá, nos vamos a enterar de muchas historias que no han tenido el espacio de divulgación, que no han tenido quién las escuche”, dijo.

“No están asustando con que allá está el diablo, allá está el coco, no, esa es una región como muchas regiones de este país, en Colombia”, agregó.

Sobre la acogida a su planteamiento, Hoyos contó que los periodistas que fueron convocados, al final, no han llegado porque “les dio miedo”.

“La gente aquí tiene miedo y es totalmente natural tener miedo, en mi caso, junto con Salud Hernández, que estamos liderando esta convocatoria, no nos vamos a echar para atrás, ya estamos curtidos en esto, no nos amenazan fácilmente, que nos amenacen es como que nos echaran pimienta en la comida, le pone más picante a lo que ocurre”, mencionó.

“Si los periodistas se dejan amenazar, imagínese lo que puede estar sintiendo un campesino del común”, cuestionó Hoyos y puntualizó que “mal ejemplo que le estamos dando a la sociedad, estamos transmitiendo el ejemplo del miedo, de la intimidación, de que manda el malo”.

En relación con el papel de la prensa colombiana, por ejemplo, al haber publicado la noticia que de que los tres trabajadores ecuatorianos habían sido liberados los periodistas secuestrados, Hoyos reveló que de la información que tiene “es que eso salió de una fuente del lado del Gobierno ecuatoriano, le dijo a un periodista: los liberaron, el periodista no verificó, que es lo que todos tenemos la obligación de hacer, no constató, llamaron al Gobierno colombiano, otro funcionario le dijo sí, al parecer sí", sostuvo.

Pero una “fuente no formal” le dijo a Hoyos que no es verdad, lo cual fue transmitido al periodista encargado, pero, al minuto, salió la noticia de que los habían liberado.

“Me llamaron ese preciso momento, porque soy una fuente acreditada, creíble, tengo muchos informantes en el sector de los bandidos, cuando me llamaron, dije: esperen un momento, voy a confirmar, a los 5 minutos le dije al periodista que me estaba consultando: no hay confirmación”, acotó.

Anunció que estará en estos días, junto a una periodista española, para investigar y tratar de obtener más información y “ojalá poder darle una buena noticia al gremio de periodistas que encontramos los restos de los periodistas, ojalá”.

Enfatizó que se ha puesto a disposición del Gobierno ecuatoriano, de las organizaciones de periodistas. “Creo que llegó el momento en que el periodismo en Ecuador reaccione, que no se deje intimidar y que tome esa posición en la que debemos por naturaleza estar”.

El periodismo, dijo, no está para “aplaudir a los poderosos” o dejarse “intimidar de los bandidos”, sino para reaccionar, ser críticos y estar de lado de la sociedad y no del poder.

Por último, y, en otro tema, confirmó que conoce a Fernando Balda porque “cuando él fue secuestrado yo hice parte de la investigación periodística sobre el caso de Balda y conozco los detalles de cómo ocurrió su secuestro”.

Luego de las investigaciones, señaló que encontraron que “fueron agentes de la inteligencia ecuatoriana, que incluso están activos. Ellos contrataron una banda de secuestradores, los secuestraron, las intenciones no sabemos si era asesinarlo o desaparecerlo, pero estos señor de la inteligencia ecuatoriana, hoy, están presos y van a confesar quién los mandó, que es para dónde va la dirección de la investigación”.

