Incidentes entre vendedores informales venezolanos y agentes metropolitanos, en Guayaquil

Municipalidad aseveró que no permitirán que se desordene a la ciudad El centro de Guayaquil fue el escenario de fuertes discusiones entre vendedores informales venezolanos y policías metropolitanos. Los uniformados retuvieron varios productos que los extranjeros estaban vendiendo en el sector. Según la Municipalidad, muchos de éstos no contaban con registro sanitario.

Joilin Garcés, una de las comerciantes, aseguró haber llegado al país hace meses para encontrar un empleo, pero no ha logrado. Además, afirmó ser una de las agredidas. “A mí me pegaron. Él estaba con un amigo discutiendo, yo me puse en el medio, y el metropolitano me empezó a lanzar golpes. Yo le reclamé y nos comenzaron a pegar y yo me defendí”.

Jorge Rodríguez, vocero de la municipalidad de Guayaquil, aseguró que no hubo agresión por parte de los agentes metropolitanos y que lo que estaban haciendo es cumpliendo su deber al retirar comerciantes informales del lugar.

“Pusieron a las mujeres como una especie de escudo tratando de increpar a los policías metropolitanos, defendiendo su derecho a trabajar, lo cual no es cierto porque ellos están ejerciendo una actividad informal en la vía pública”, explicó.

Para Nélida Castillo, otra vendedora informal, el trabajo de los agentes es comprensible, pero dejó en claro que muchos de sus conciudadanos vinieron al país a trabajar.

Rodríguez confirmó que los productos fueron retirados y que los comerciantes tienen la posibilidad de recuperarlos, pero este es un caso especial porque éstos no contaban con registro sanitario. “Nos solidarizamos con los hermanos y el pueblo venezolano, es realmente dramática su situación, pero por eso no podemos permitir que nos desordenen la ciudad”.

Agregó que no permitirán que sigan trabajando informalmente en áreas regeneradas porque va contra la ley. (JPM)

