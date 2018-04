Ricardo Rivas: "No me interesa qué tengan que hacer los gobiernos, objetivo es que traigan los cuerpos" (AUDIO)

Audio Abril 18 - Ricardo Rivas



Insistió que Estado ecuatoriano fracasó ya que no trajo con vida a equipo periodístico de El Comercio En declaraciones para ecuadorinmediato/radio, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, fotoperiodista de diario El Comercio asesinado por el grupo disidente de las FARC liderado por alias "Guacho", se refirió al retorno de los cuerpos de sus familiares y la situación que viven. "Es importantísimo repatriar los cuerpos de nuestros tres familiares. Es fundamental que para este efecto, los gobiernos de Ecuador y Colombia coordinen las acciones necesarias para que esos cuerpos puedan regresar a nuestro país".

Señaló que cuando el frente Oliver Sinisterra decidió suspender la entrega de los cuerpos, no se han vuelto a comunicar. “De lo que se ha anunciado, el Comité Internacional de la Cruz Roja sigue atento a cualquier desarrollo de este particular y el gobierno indicaba que se sigue trabajando en este aspecto”.

Sin embargo, cree que “para los funcionarios del gobierno la prioridad es la cabeza de “Guacho”, así se mencionó, por lo tanto entiendo que esa es la primera prioridad, y habría que analizar y preguntarles si sigue siendo para el Estado una prioridad traer los cuerpos porque aquí también está el lado humano en el cual no solo las familias, sino el Ecuador necesita que esos cuerpos regresen”.

“Todo el mundo tiene el derecho a llorarles, a verles, a sentir su presencia aquí donde ellos nacieron”, acotó.

Rivas insistió que los dos gobiernos deben analizar la situación para el retorno de los cadáveres. “Las acciones que deba tomar el Estado colombiano y el gobierno ecuatoriano para que sean repatriados estos tres cuerpos. Ellos tienen que analizar cuál es la situación, los escenarios, tienen que coordinar adecuadamente estas acciones”.

“No me interesa que tengan que hacer los dos gobiernos, mi objetivo es que traigan los cuerpos de nuestros familiares, de tres ecuatorianos. Ellos son los que tienen que decidir que tienen que hacer, pero necesitamos acciones concretas, que se visibilice estas acciones a través de cumplir, ahora sí, el objetivo de por lo menos traer sus cuerpos a nuestro país”, puntualizó.

Además, aseguró que “bajo cualquier punto de vista, esto es un fracaso, El objetivo era traerlos con vida, no se cumplió, es un fracaso en todo sentido y para todas las entidades, espero no tener un segundo fracaso si no pueden traer los cuerpos. El país no puede ir de fracaso en fracaso”.

El hermano de Paúl Rivas recordó que tuvieron una reunión con el gobierno “para conversar y dialogar sobre la comisión internacional que yo había propuesto. Dialogamos al respecto y creo que vamos avanzando para poder definir esta comisión que pueda transparentar y dar un seguimiento a las acciones que se han venido dando; una comisión técnica para verificar los pasos que se han dado o se han evitado de dar para conocer este suceso. Eso va a dar una tranquilidad al país, a las familias y al mismo gobierno”.

“Necesitamos que se haga una investigación seria y que se dé un informe final también serio, a veces por correr en el tiempo podemos omitir ciertos tiempos que nos puede traer más zozobra en este asunto”, agregó.

Sobre su relación con El Comercio, sostuvo que “los compañeros de mi hermano han sido increíbles, es un equipo de trabajo importantísimo, solo tengo calificativos positivos para darles. Han estado interesados, se han reunido, han sido un pilar fundamental, por no decir el principal en todo aspecto. El apoyo y solidaridad que hemos recibido de esa parte ha sido increíble”.

Asimismo, dijo que las familias solicitaron una reunión con los directivos del diario. “Nos recibieron a los dos o tres días del lamentable suceso, pudimos conversar, se dio la apertura”.

Destacó que tuvo la oportunidad de despedirse de su hermano cuando se fue de viaje. “Él ya había entrado algunas veces a la zona, era la segunda o tercera vez que había llegado al sitio, ya conocía la zona. Para mí fue una sorpresa que en su medio de transporte había chalecos antibalas, a veces hace tener nuevas preguntas con respecto al porqué de ese tipo de chalecos”.

Finalmente, reiteró el pedido de que se rescate a los cadáveres. “Mi posición es que la repatriación de los tres cuerpos no es negociable. Necesitamos que regresen a su país, que se den cuenta de la magnitud que representa para el país esta noticia. Es fundamental que los gobiernos hagan las acciones fundamentales para que se efectivice el retorno de los cuerpos”.

“Llamar a la solidaridad del pueblo ecuatoriano. Es hora de que despertemos. Nuestro país está entrando en una situación muy complicada y es momento de estar unidos en función de una seguridad, tranquilidad, hacer lo que a cada uno nos corresponder para tener un país mucho mejor, más seguro, en paz”, sentenció.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio