Ecuador ya no será sede de diálogos entre Colombia y ELN

Si siguen con actividades terroristas, el país no será garante, afirmó Presidente Moreno El Presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ordenó a la Canciller María Fernanda Espinosa, que se frenen los diálogos entre Colombia y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio ecuatoriano. Según detalló, mientras el ELN no se comprometa a dejar las actividades terroristas, el país no será garante de las conversaciones.