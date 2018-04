Se posterga audiencia para tres personas que exigía liberar "Guacho"

Solicitaron, sin éxito, que se aplique audiencia de procedimiento abreviado La audiencia preparatoria de juicio para los tres detenidos en Mataje, que eran exigidos por alias "Guacho" para liberar al equipo periodístico de El Comercio, quedó postergada para el próximo 11 de mayo. En la resolución de aplazamiento, notificada ayer a las 11:49, el juez de la unidad judicial civil de San Lorenzo se justificó que debido a que tiene encargos de otros despachos judiciales y turno en la Unidad de Delitos Flagrantes esta semana le resulta imposible movilizarse a Esmeraldas y cumplir con la audiencia preparatoria de juicio en contra de los procesados Patrocinio C. P., James C. A., Fernando M. C. y Diego T. V.