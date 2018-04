Alcalde de Loja: Proceso de revocatoria en mi contra "se preparó desde el más alto nivel"

"Estamos en el reino del va porque va", lamentó José Bolívar Castillo Esta martes 17 de abril, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el inicio del proceso de revocatoria del mandato del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. De acuerdo al burgomaestre, estas acciones han sido preparadas "desde el más alto nivel, siguiendo un libreto". Indicó que de interponer un recurso de apelación, éste recaería en manos del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que es el organismo que "amenazó" al CNE para que entregue los formularios para la recolección de firmas. Sin embargo, reiteró que no se doblegará, enfrentará el proceso y hará respetar la voluntad de los lojanos.

“No solo yo, todos los lojanos, estamos sometidos a un libreto preestablecido del que yo, claramente, les hablé allá por el mes de diciembre del año pasado, cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), de una manera atropellada, sin refutar el derecho en su resolución, para dar de baja a la decisión del CNE, que había negado el segundo o tercer trámite de revocatoria que han presentado este grupo de gente que se presta a este grupo de maniobras politiqueras, el CNE ordenó, sin más ni más, que se entreguen los formularios para que se recojan las firmas para la revocatoria”, recordó.

Indicando que ha pedido que se aclare la sentencia, pero que de manera “ilegal”, se le negó su derecho a la defensa. “Estamos en el reino del va porque va. Tuvieron meses para juntar las firmas, utilizaron tropelía y media para tratar de juntarlas, sabemos que hubo muchísima gente que fue y firmó con la firme expresión de manifestar el rechazo al proceso. Pusieron otro número de cédula, hicieron la firma de otra forma, etc.”.

“Tengo un sinnúmero de casos registrados, pero no. Los señores decidieron que había que registrar las firmas ya, que se vence el plazo y, entonces, hicieron una tropellada comprobación, no de firmas, sino un conteo de formularios y firmas sin comprobar la validez de esta y la identidad de la persona que había puesto esta rúbrica”, comentó.

Por lo que se preguntó: “¿Cómo creen que en 3 horas y media se pueda llevar a cabo la comprobación de más de 50.000 firmas? Eso no lo cree nadie. Nosotros presentamos una objeción a este proceso, pero el libreto lo sabemos bien. Esto es un asunto que está preparado al más alto nivel, esto no lo para nadie, esto va porque va, haya o no haya las firmas. Ojalá no vayan a decir también: haya o no haya los votos en el referéndum revocatorio porque hasta eso pueden pretender”.

“Pero aquí nos vamos a defender y les repito lo que les dije en diciembre: ¿Qué culpa tiene la estaca si salta la rana y se estaca? Aquí, lo que están haciendo es que, meses antes de la elección regular de cambio de autoridades seccionales, una elección anticipada porque otra cosa es el referéndum revocatorio que quiere convocar”, precisó.

Recalcó que están tratando de poner “en pindingas” a Loja. “Por más huelgas, paros y todo lo que quieran armar, estamos seguros de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo para el progreso de Loja. Así que si nos convocan a las urnas, ahí estamos, con mucha voluntad de expresar, una vez más, cuál es el criterio del pueblo que sabe lo que quiere”.

Según el “Chato” Castillo, lo que cabe ahora es una apelación a la resolución del CNE, sin embargo, aseveró que dicha medida irá a manos del mismo TCE que es el que está detrás de todo esto, incluso, “amenazando” al CNE. “Cuando el CNE no quiso entregar los formularios porque era un proceso en el que no se me dio el derecho a la defensa, que había atropellado un montón de normas, lo amenazaron diciendo que si no entrega, de inmediato, las papeletas para recoger las firmas, los descalifican, los cancelan, los sacan”.

“Si estamos en un Estado de Derecho, no puede ser el mismo TCE con las mismas personas, las que conozcan esta apelación, pero vamos a ver si las ‘manos metidas en la justicia siguen metidas en la justicia’ y si la justicia electoral funciona como debería. Aquí estamos para ver qué quieren en nuestro país. ¿Quieren anarquía, caos, inestabilidad, violencia?, denle. Nosotros no nos vamos a doblegar, vamos a mantener la bandera de Loja bien levantada y vamos a hacer respetar el pronunciamiento de los ciudadanos”, refirió. (JPM)

Fuente: Alcaldía de Loja