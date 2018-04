César Navas: Secuestro de pareja se habría dado noche de miércoles o madrugada de jueves

No se sabe dónde se encuentran, habrían salido de Santo Domingo a San Lorenzo El Ministro del Interior, César Navas, comentó acerca del nuevo secuestro sucedido en la frontera norte. Señaló que no se conoce la ubicación exacta de esta pareja de personas y se presume que el plagio fue el miércoles en la noche o el jueves en la madrugada. "No se tiene información respecto a bajo qué circunstancias fueron secuestrados los ciudadanos".