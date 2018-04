"No conocemos contra quien estamos peleando", alerta coordinador jurídico de INREDH

Señaló que Ecuador no tiene una política de seguridad integral Harold Burbano, Coordinador Jurídico de INREDH, se refirió a como pensar a reconstruir el tejido social e institucional en la frontera norte, luego de los acontecimientos de los últimos meses y el último secuestro. Advirtió que "no conocemos contra quien estamos peleando ni a quien estamos defendiendo y eso es algo penoso para la política de seguridad fronteriza".

Mencionó que “este último anuncio da cuenta de lo que se ha venido diciendo, me parece que el Estado no tiene una política real de seguridad humana, integral, de defensa y de construcción de derechos en una línea fronteriza abandonada hace mucho tiempo”.

Señaló que hay un desconocimiento del enemigo y de la gente que está en la frontera. “No conocemos contra quien estamos peleando ni a quien estamos defendiendo y eso es algo penoso para la política de seguridad fronteriza. Es necesario que las autoridades de defensa se sienten a pensar en las necesidades de seguridad en la frontera, empiecen a construir una planificación y se tome en cuenta la necesidad de conocer al enemigo y establecer estrategias claras”.

“Nos toma desprevenidos lo que está pasando. Se expuso a la sociedad civil y a los mismos militares”, acotó.

Burbano sostuvo que hay que pensar en derechos indispensables que garantizarían el control en el territorio. “El tema de salud y educación que de alguna manera empezó a darse a través de brigadas móviles en el territorio no se ha dado de manera permanente. Sabemos que los servidores no tienen nombramientos definitivos, son gente contratada de forma esporádica y ahora están desplazados. El Estado no ha estado presente en esta zona y la gente lo que hace es cruzarse la frontera, generan un tejido de confianza con los disidentes”.

Además, explicó que en esta zona la gente escucha radios y ve canales colombianos. “La gente escucha la radio de las FARC que usa ilegalmente el espectro radioeléctrico ecuatoriano para poder transmitir sus ondas, la comunicación no llega a este territorio, entonces el Ecuador debe empezar a tomar control efectivo en esta zona no solo con los militares”.

Comentó que se debe establecer qué tipo de secuestro es este nuevo plagio de dos ciudadanos. “La transparencia en esto ha brillado por la ausencia. La estrategia de seguridad del Ecuador no ha tenido coordinación con la inteligencia de Colombia”.

(AEH)

Fuente: Radio Platinum