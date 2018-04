Henry Cucalón: Colombia debe asumir su responsabilidad por ser origen del problema

Además, dijo que Ecuador debe robustecer y fortalecer sus Fuerzas Armadas El asambleísta del Partido Social Cristiano (PCS), Henry Cucalón, se refirió a la situación en la frontera norte, donde mencionó que también Colombia debe asumir su responsabilidad por ser el origen del problema. "Hoy, aparte de los puntos del orden del día, de los cuales está el primer debate de leyes contra la corrupción, se tenía planificado que, como no puede ser de otra manera, se iba a reformar el orden del día para conocer más detalles, que los asambleístas expongan su versión ante los lamentables acontecimientos y un informe de la comisión de soberanía sobre los funcionarios que están siendo responsables".

“La Asamblea no puede parar su desenvolvimiento tanto en el tratamiento de asuntos importantes que tienen que ver con la integridad territorial, soberanía y vida de los ciudadanos, como los temas legislativos”, acotó.

Señaló que “la unidad ante la adversidad siempre, es imprescindible. De ahí a solapar los antecedentes y precedentes a los cuales nos ha llevado esta situación y actuaciones negligentes, jamás. Debemos tener claro que aquí ha habido ministros condecorados con el chavismo, trasnochadas dogmáticas fundamentalistas que hasta en los momentos de mayor apremio siguen con el discurso atrasa pueblos, y otros que cuya indolencia hizo gala de momentos de dolor ante los ciudadanos”.

Por ello, aseguró que se deben determinar las responsabilidades políticas de los ministros a cargo de la seguridad, pero sin descuidar la unidad del país.

Cucalón recordó que esto no es una novedad. “Estas han sido prácticas de terror de grupos asociados con el tráfico de drogas y el terrorismo que no tienen ningún romanticismo. Es narcoterrorismo puro, no tienen por objetivo conseguir el poder”.

“Tanto el Ecuador, que tiene la obligación de salvaguardar sus fronteras, debe robustecer y fortalecer las Fuerzas Armadas, pero Colombia también debe asumir su responsabilidad por ser el origen del problema y estar de lado de la frontera. Esto no puede ser asumido solamente por el lado ecuatoriano”, puntualizó.

Finalmente, manifestó que la Asamblea Nacional debe fortalecer “todos los códigos que le permitan tener a la justicia las herramientas para combatir con eficacia esta flagelo que es el terrorismo y hacer un solo frente de apoyo, de unidad ante momentos de adversidad con el Estado ecuatoriano sin perjuicio de pensamientos ideológicos”.

(AEH)

Fuente: A Primera Hora – Radio Majestad