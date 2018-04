Rafael Correa: "Auditan" nuevamente deuda, y mismos "funcionarios" llegan a conclusiones exactamente opuestas (DOCUMENTO)

"No es auditoría. Es delincuencia", aseguró ex Mandatario El ex Presidente del Ecuador, Rafael Correa, aseguró que ya hubo un primer informe de deuda pública, firmado por Nelson Dueñas, Director Nacional de Auditoría de Deuda Pública y Finanzas, y aprobado por el Contralor Pablo Celi; no obstante, se realizó un nuevo control sobre el mismo tema, firmado por Dueñas, pero "llegan a conclusiones exactamente opuestas", agregó el ex Mandatario.