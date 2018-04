Presidente Moreno: Ecuador admira cómo Manabí y Esmeraldas han reconstruido sus vidas tras terremoto

"Han escrito extraordinarias páginas de valentía y tenacidad", enfatizó El Presidente de la República, Lenín Moreno, hizo referencia a los dos años del terremoto del 16 de abril del 2016, que afectó, principalmente, a las provincias de Esmeraldas y Manabí. Sobre estas localidades, dijo que el resto del país admira cómo han reconstruido sus vidas tras atravesar por esta tragedia natural. "Bomberos, policías, médicos, militares, estudiantes y voluntarios se jugaron la vida entre los escombros para rescatar a sus compatriotas", recordó.

“Hace dos años, un 16 de abril, el país tembló y de esa tragedia surgió —una vez más— la constatación de la entereza y solidaridad de la que somos capaces los ecuatorianos”, afirmó el Mandatario.

En su espacio de los días lunes, recordó los mensajes optimistas escritos en latas de atún y cartas solidarias, que llenaron de esperanza a nuestros compatriotas damnificados.

El Mandatario recalcó que “los pueblos afectados de Manabí y Esmeraldas han reconstruido sus vidas, están haciéndolo, y el resto del país los admira, porque han escrito extraordinarias páginas de valentía y tenacidad”.

“Con esa muestra de solidaridad, con ese valor y esa capacidad de unidad, cualquier enemigo que se enfrente a nosotros debe tener bien claro que no puede vencernos. Que cuando los ecuatorianos nos unimos y nos ponemos a vencer la adversidad ¡vencemos! ¡La historia lo demuestra! y lo saben”, precisó.

“Saben que no pueden doblegarnos, saben que no pueden atemorizarnos, saben que siempre venceremos”, mencionó el Mandatario, pues cree que “nuestra victoria no depende de discursos efusivos, ni se basa en amenazas, ni en calumnias. ¡Jamás pasará por abandonar nuestros valores!”.

“¡Fuimos, somos y seremos un país de paz! Vamos a vencer, con ahínco, con decisión, con unidad y con perseverancia. Con la verdad. Uno puede equivocarse es verdad, pero nunca mentir. Tenemos que hacerlo con la ética, con la justicia, con la equidad. Siendo fuertes e incorruptibles. No se puede negociar la paz con los asesinos. ¡La paz de Ecuador no se negocia!”, sostuvo.

