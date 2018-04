Ricardo Patiño: "Debimos contribuir con acuerdo de desarrollo fronterizo y no meternos en conflicto" (AUDIO)

Audio Abril 16 - Ricardo Patiño



Explicó que cuando Colombia y Estados Unidos se pusieron de acuerdo con el Plan Colombia, para desarrollar su manera de ver el conflicto, “respetamos pero no tenemos por qué compartir ni ser cómplices y dijimos no vamos a meternos, pero en la relación con nosotros si podemos trabajar en la zona en frontera”.

Sostuvo que cuando Colombia empezó los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), “nosotros debimos contribuir con un acuerdo de desarrollo fronterizo, en infraestructura, desarrollo económico y social. Esto es lo que hicimos y se debió haber seguido haciendo, pero no meternos en el conflicto”.

Sobre las acusaciones de que se desmanteló a las Fuerzas Armadas, Patiño enfatizó que es una mentira. “No puede probar porque son falsas y sería muy conveniente que los periodistas les pregunten a los comandantes o ex comandantes”, afirmó.

Según las cifras, dijo, hubo un mayor reforzamiento para el ejército y “lo más importante es la implementación de los radares”. Aclaró que los primeros radares chinos no funcionaron, pero “inmediatamente compraron otros y quedaron plenamente instalados y que cubren todo el espacio aéreo del Ecuador”.

El exsecretario de Estado rechazó que el primer mandatario haya dicho que el Gobierno anterior “fue permisivo”. “Lo que dice el presidente es que una autoridad tendría que haberle dicho a algún comandante déjele no más pasar, no hagan problema y eso no es cierto”, expresó.

Reveló que en cada reunión binacional insistió en el control que Colombia debería tener en la frontera y “adicionalmente, nos reunimos en varias ocasiones con autoridades de Colombia en las que estuvieron militares ecuatorianos para ver cómo iba la integración de la paz”.

Con respecto al convenio de lucha contra el terrorismo, Patiño dejó en claro que no conoce sobre ese convenio. “Nunca tomamos esa decisión, tenía mucho cuidado con la relación con Colombia y mucho cuidado con las declaraciones. Siempre dijimos que vamos a articular, vamos a intercambiar información, pero no operaciones conjuntas”, aclaró.

Reveló que “nuestras militares, policías y miembros de inteligencia se reunían para intercambiar información y saber qué está pasando. En la época de Rafael Correa supimos hacer lo que teníamos que hacer y solo tuvimos un hecho del bombardeo de Angostura”.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio