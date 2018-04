Cuidado que con amnistía tributaria entre a Ecuador "dinero mal habido", alerta Pabel Muñoz (AUDIO)

Audio Abril 16 - Pabel Muñoz



"El decir que se tiene que generar inversión extranjera directa "sin beneficio de inventario" siempre debe ser cuidadoso", reiteró asambleísta El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció, en las últimas semanas, un programa económico que regirá el país en los próximos años. En este marco, el titular de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, Pabel Muñoz, comentó que aún no se han recibido las normativas que se tendrán que tratar para la implementación de este plan. Además, precisó que son tres puntos los que deberían ser regulados mediante ley, con especial cuidado, en el tema de amnistía tributaria, advirtiendo que con esta propuesta, el Ecuador correría el riesgo de permitir la vuelta de capitales hasta de narcotráfico.

“Hemos conocido de un programa de 14 puntos presentado por el Jefe de Estado al cual deberían adjuntarse algunas leyes en materia económica que además, entendemos que tendrán el carácter de urgente y que, seguramente, deberán ir a la Comisión de Régimen Económico, pero que todavía no llegan”, comentó.

Sin embargo, reiteró que ya han adelantado algunos elementos. Uno de ellos, el hacer un “desmenuzamiento”, hasta donde se puede con la información que se tiene, de las pretensiones del programa económico. La primera conclusión para Muñoz es que están claras las pretensiones y las intenciones del Gobierno, pero no los instrumentos con los cuales éste plan se va a implementar.

“A pocos días de presentado el programa, se produjeron los eventos en la frontera que todos conocemos, seguramente eso ha dilatado la posibilidad de conocer con más profundidad estos elementos. Además, el Presidente dijo que estaba presentando las 14 medidas, pero serán sus ministros los que asienten las políticas en cada uno de ellos. Asimismo, no llega todavía, a la Asamblea Nacional, un proyecto que nos permita tratar el tema”, precisó.

Durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, Pabel Muñoz lamentó que no se tenga respuestas por parte del Ministerio de Finanzas recordando que se ha aprobado dos proformas del Gobierno del presidente Moreno. La primera que era la que quedaba para el 2017, y la segunda, del 2018, con algunas sugerencias que no han sido tomadas en cuenta.

“Cuando aprobamos estas proformas, una de las opciones que tenía la Asamblea es objetar el presupuesto, devolverle al Gobierno para que lo vuelva a hacer. Siendo un trámite que es engorroso y que no queríamos dilatar la posibilidad de que el régimen tenga su propio presupuesto, lo que hicimos fueron recomendaciones, de las cuales no tenemos respuestas claras y contundentes de algunos elementos de ellas”, relató.

Uno de los temas, comentó, es el de la balanza comercial. Indicó que este es un punto muy sensible que la ciudadanía tiene que ir monitoreando permanentemente porque hay un déficit, sobre todo de la balanza comercial no petrolera. “Al no tener un superávit grande, lo que pasa es que la dolarización, de una u otra manera, se pone en una posición en la que hay que cuidar más todavía”.

“Además, hay que entender que el Ecuador, al tener un esquema monetario dolarizado, no puede tener la misma política que otros países. En ese sentido, una política donde, en nuestro caso, las importaciones sean más altas que las exportaciones, nos genera un problema porque cuando nosotros importamos, sacamos plata del país para comprar esos productos de afuera. Cuando nosotros exportamos, sacamos el producto, pero traemos los dólares de afuera”, detalló.

Explicó que cuando se importa, se lo puede hacer con dos o tres cosas, por ejemplo, en el caso de grandes maquinarias para grandes proyectos (turbinas para las hidroeléctricas). También se puede importar materia prima, que es insumo de un proceso productivo que se hace en el Ecuador. “Esto no es el problema, ni en maquinaria ni en materia prima. Ahí no se ha buscado afectar ese tipo de importaciones. Pero también tenemos un alto grado de importaciones que son para cubrir alguna producción o emergencia, que sí se la hace en el país (sacos, chompas, zapatos, etc.”.

“Las salvaguardas buscaban que eso no suceda. Al liberarse las salvaguardas, hay un crecimiento desmesurado de las importaciones, y se afecta la balanza comercial, que es el saldo que se da entre lo que se importa y lo que se exporta. Cuando nosotros importamos más, y por lo tanto, sacamos más dólares de nuestra economía, tenemos un problema porque nuestras exportaciones no nos están permitiendo tener todos los dólares que necesitamos”, dijo.

Sobre el manejo económico, comentó, no se necesita ley porque es un tema regulatorio que lo hace el Consejo de Comercio Exterior, pero de los anuncios del Mandatario, lo que sí necesita ley, sería en cuanto a la revisión de incentivos para un grupo que puede tener ingresos superiores a los US$100.000 dólares anuales. “Para eso es necesario una reforma tributaria porque, seguramente, de lo que estamos hablando ahí, son impuestos que están en la famosa Ley Orgánica del Código Tributario”.

“Esta normativa tiene impuestos y exoneraciones y lo que entendemos, de las declaraciones del Presidente, es que se buscaría subir impuestos o eliminar exoneraciones para un grupo poblacional que gana más de US$100.000 dólares anuales, ¿cuáles son? No tenemos conocimiento de eso todavía”, señaló.

Otro tema que necesitaría reforma legal, sostuvo, es que se ha planteado una remisión de deudas que tiene, al menos, 170 o 200 grupos económicos en el país que llegan a sumar más de US$4.000 millones de dólares, para que esa remisión permita que la gente que estaba como en litigio, tenga una permisibilidad para que no pague los intereses y las multas, pero sí el capital.

“Esta es una moneda de dos caras. Por un lado, es una moneda que termina siendo muy complaciente con los sectores económicos que tienen estas deudas. De ahí la necesidad de que los tribunales en los que se dirimen este tipo de conflictos, digan rápidamente cuáles son las deudas que ya están en firme para poder ser cobradas”, precisó.

El otro elemento, destacó, es que cuando “el Gobierno dice que tiene, por ejemplo, US$2.000 millones de dólares en disputa que me podrían o no pagar, hago esta reforma para poder, al menos, un valor en firme y me paguen US$900 millones”. Recalcó que este tema también necesita una reforma legal. Es decir, dar, vía ley, la autorización para que el régimen haga esto.

Además, se ha hablado de un tercer tema en el cual, desde su punto de vista, tiene muchas prevenciones, incluso, por lo que ha pasado en la frontera norte. “Lo que pasa allí, de lo que conocemos, es un momento significativo de actividad del narcotráfico. Entonces, cuando uno se plantea una ley para tener amnistía y permitir que los capitales que estén por fuera del país, en cualquier condición, puedan volver, el riesgo que se tiene que cuidar es que no le entren capitales de todo tipo, incluyendo a aquellos que quieran lavar plata del narcotráfico”.

“Recordemos que hemos hablado de que una buena parte del sector más pudiente de este país tiene cerca de US$35.000 millones de dólares fuera, es decir, en paraísos fiscales, en regímenes de baja imposición, no los reinvierte en el país. Alguien puede decir que necesitamos más inversión extrajera directa: sí, pero depende de qué. Si hay una inversión extrajera directa que me va a dejar US$1.000 hoy, qué bueno, pero si después de dos años, vía la repatriación de utilidades, me va a sacar US$2.000, le digo: cuidado que cuando me saque los US$2.000, no me genere un hueco mayor al beneficio que me está dando en el año 1”, ejemplificó.

Para Muñoz, el decir que se tiene que generar inversión extranjera directa “sin beneficio de inventario” siempre debe ser cuidadoso. Está de acuerdo con que se diga que una inversión extranjera siempre debe ser buena, pero se debe ser precavido tomando en cuenta de que si esa es de afuera y se termina repatriando capitales mayores a los que le ingresan al país, en el plazo de 2 o 3 años, se puede generar un problema.

“Como se ha dado a nivel general, que los grandes sectores económicos sacan sus recursos y no los tienen en el Ecuador, algunos incluso han sido candidatos a la Presidencia de la República –diciendo que hay que invertir más en el país, pero tienen su plata a fuera-. Como eso sucede, el Gobierno se ve tentado a decir: Qué pasa si hacemos una ley que dé total amnistía, que nos hagamos de la vista gorda, y que permitamos que entren los capitales que estén afuera”, ejemplificó.

Muñoz sostuvo que el planteamiento de varios sectores económicos en solicitar inversión extranjera podría tener un efecto contraproducente, debido a que en algunos casos podría impulsar negocios y transacciones ilegales. “Que entren los capitales que estén fuera en principio podría ser una gran inyección de recursos frescos, pero cuidado y se trata de dinero mal habido, dinero de narcotráfico o de corrupción y terminamos haciendo un lavado o blanqueo de dinero”.

Acerca del plan económico que fue anunciado semanas atrás, el asambleísta explicó que estas medidas de austeridad o de ahorro no necesariamente se aplican en la práctica, ya que, meses atrás se implementó un primer plan de austeridad y hasta el momento no se ha informado al país los resultados del mismo. “Me parece que es un gesto más que una medida de impacto significativa, Hemos pedido conocer el impacto de ese plan de austeridad, aún no se nos ha entregado a información, pero yo soy bastante escéptico de los resultados efectivos de la disminución del tamaño del Estado y de la optimización”.

De la misma manera, sostuvo que la eliminación de empresas públicas ya estuvo prevista desde el anterior periodo, pero deben ser aplicadas de manera correcta. “Siempre estuvo previsto manejar la economía así, estas propuestas de cerrar empresas públicas y reducir el gasto vienen de la época de Correa, pero lo de unificar Ministerios se lo debería analizar bien, ya que se encuentran enfocados en dar especificidad a materias que necesitaban especificidad”.

En respuesta a las acusaciones que han recibido en el último año, sobre un supuesto crecimiento excesivo del Estado en la última década, el legislador lo niega, explicando que la creación de nuevos Ministerios se dio por la necesidad que estos mantenían. “El Estado no creció significativamente, no fue desmesurado, cuando se hicieron esos ministerios para tratar estas materias, lo que se debe recordar es que el Gobierno cerró 70 entidades, lo que creció fue servidores públicos para garantizar derechos, pero recuerden que contratamos profesores, médicos y muy poca burocracia”.

El titular de la Comisión de Régimen Económico cuestionó las soluciones que ha implementado el Presidente Moreno, debido a que considera que el problema de fondo no es el gasto público o el tamaño del sector público, sino el manejo que se le está dando a la economía. “Tenemos que preguntarnos si es mejor el remedio que la enfermedad, porque ese no es el problema de fondo, no tenemos un Estado obeso que se vaya a intervenir de manera urgente”.

Para culminar su intervención, Pabel Muñoz recalcó que desde distintos sectores han expresado intranquilidad en el manejo que se está dando al país, ya que no existe un modelo de Estado completo y es un Gobierno que prácticamente tiene un año y aún no ha marcado un rumbo fijo. “Estamos en el primer año del gobierno, uno espera que en los 3 primeros meses queden sentadas las prioridades y el resto sea avanzar sobre eso, pero ya empezaron a existir signos de malestar desde varios sectores, sociales, empresariales y sociales y esto se resume a que no tenemos un horizonte estratégico claro”.

