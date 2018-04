"Quimbita, pintor de la luz" recopila 30 años de arte (AUDIO)

Audio Abril 16 - Olmedo Quimbita



Este lunes se presenta la obra en sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana El maestro pintor Olmedo Quimbita se muestra muy entusiasmado por su libro ‘Quimbita, pintor de la luz’, el cual presenta este lunes 16 de abril en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 19h00. En el acto de lanzamiento se proyectará un documental biográfico del artista, y se clausurará su exposición pictórica, que estuvo abierta al público durante este mes.

“Cuando se empieza en esta carrera artística es como meterse en un túnel que no se sabe a dónde te va a llevar, pero a medida que se avanza en el camino se ve una luz, y se dice: por acá voy a empezar a cabalgar”, comenta el artista, al recordar que lleva tres décadas dedicadas a la pintura.

En el libro ‘Quimbita Pintor de la Luz’, el maestro recopila sus 30 años de actividad artística en tres etapas: La primera, sus inicios, cuando pintó su primer cuadro a la edad de siete años, la segunda, la consolidación de su estilo, que le permitió presentar su cuadros en museos de varios países; y la tercera, un lenguaje definido, cuando regresó a Ecuador luego de residir en México y New York y se enfocó en plasmar a la mujer latinoamericana.

“Me acuerdo desde la primera obra que vendí hasta ahora en el 2018. La primera obra la pinté en Caracas, cuando decidí dedicarme tiempo completo al arte, en 1985”, comenta el artista, quien ha expuesto en museos de Estados Unidos y Europa.

Al referirse a su estilo, señala que sus pinturas reflejan mucho sentimiento. “En el mundo contemporáneo que vivimos, el arte actual es una mezcla de todo. Pero claro que tengo un estilo definido, cuando ven mi obra, no es necesario mi firma, ya saben que es de Quimbita.

Varios de sus cuadros tienen como temática la Amazonía, con una mezcla selvática de la naturaleza, las bailarinas de ballet, lo emigrantes, las marinas; además, gallos, toros y caballos. Todos se convirtieron en los personajes en escena, sin la presencia de la figura humana.

“Luego de vivir en 25 países del mundo, me sentí migrante, y eso me hizo pensar en apegarme a un lenguaje más latinoamericano”, acotó el artista, que nació en Latacunga en 1977.

Tras vivir en varios países, el pintor regresó a Ecuador en 2002 y se radicó en Guayaquil. “La ciudad es un poco cosmopolita y me sentí cómodo y hubo interés de los coleccionistas que me permitió afincarme, pero he pasado entre Guayaquil y el exterior. Después de treinta años vuelvo a mostrar mi arte en Quito”.

Comenta que realizar el libro ‘Quimbita Pintor de la Luz’ le tomó varios años, por todo lo que contiene. “No fue fácil recopilar 30 años de trabajo, contactar a personas que a veces vendieron el cuadro, y otras cosas. El libro consta de 250 imágenes, y escriben varios escritores”.

Quimbita ha realizado varias exposiciones individuales fuera del país, entre las que se destacan: Museo Municipal (Caracas 1989), Egipto Instituto de Cervantes, (El Cairo1997), Museo Nacional de Bellas Artes (Paraguay), Museo Moscovita de Arte Moderno (Moscú), entre otros.

