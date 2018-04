Comandante de la Policía: Siempre hubo plan de negociación; buscamos generar ambiente propicio para canje (AUDIO)

Audio Abril 16 - Ramiro Mantilla



Ecuador ha hecho "más daño" a estructura de "Guacho" que en Colombia, dijo Ramiro Mantilla, comandante de la Policía Nacional, aseguró que las operaciones de la fuerza pública ecuatoriana, aplicadas en las últimas semanas, han hecho "más daño" a la estructura de alias "Guacho" que en Colombia. Detalló que Ecuador ha detenido al hombre de confianza del narco guerrillero, quien, además, estuvo encargado de los atentados en diversas zonas de la provincia de Esmeraldas para "sembrar el terror, el pánico". Sobre el secuestro y posterior asesinato de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, de diario El Comercio, Mantilla recalcó que siempre hubo la disposición de negociar, incluso, recalcó que el Estado ecuatoriano buscó el ambiente propicio para un posible canje.

El rescate de los cuerpos se está manejando con cuidado el tema, confirmó el Comandante de la Policía, quien explicó que los organismos internacionales intervienen en el proceso.

“Estamos a la espera de eso”, precisó Mantilla e indicó que la Policía Nacional continúa con el plan de lucha contra el narcotráfico, la narco-guerrilla, el terrorismo.

“Amenazas asimétricas, aunque nuestro Estado tenga una gran capacidad bélica, con Fuerzas Armadas, con Policía, de la otra parte tiene el acto terrorismo, no tiene principios, inobserva leyes, esa comparación hace que todo lo que tenga nuestro Estado, en muchas ocasiones, es insuficiente para evitar algunas cosas como la lamentable pérdida de nuestros tres periodistas”, indicó.

Recalcó que Javier, Efraín y Javier estuvieron en territorio colombiano: “No teníamos acceso a ese sector ni tampoco las Fuerzas Armadas y la Policía colombiana tenían acceso a ese sector”.

“Es un individuo, cuyo perfil psicológico es un sociópata, tiene poca empatía con la gente, toma decisiones improvisadas, es emocionalmente inestable, eso dificulta una negociación”, detalló.

“Les hemos hecho más daño, acá en nuestro país, a esa organización que en Colombia”, aseguró el Comandante, pues existen 43 detenidos de la organización, entre ellos, a uno de sus hombres de confianza, a quien le dio la tarea de venir a Ecuador y “sembrar el terror, el pánico”.

Sobre la negociación para liberar a los ecuatorianos, Mantilla confirmó que sí hubo ese proceso y dijo que el Ministro del Interior, César Navas, fue sacado de contexto cuando dijo que no estaba negociando.

“Siempre hubo un plan de negociación, inclusive, desde el inicio, el objetivo del secuestro no era tener una recompensas económica, las demandas comprometían al Estado ecuatoriano, al estado de derecho, por eso, el Ministro del Interior, que presidió el Comité de Crisis, convocó al Fiscal General, al Presidente del Consejo de la Judicatura, al Defensor Pública, Fuerzas Armadas y Policía, dejamos que la Unidad Antisecuestros nuestra llevara el caso”, explicó.

Al no querer “Guacho” dinero a cambio de los periodistas, "comprometimos el resto de instituciones para generar un ambiente propicio y acelerar las cosas para un posible canje”.

“El Presidente dio la disposiciones claras y precisas: privilegiar la vida y la integridad de los periodistas, pero de la otra contraparte no teníamos la apertura necesaria en una negociación, entonces, había días en que no contestaba, tres o cuatro días no contestaba los mensajes, le enviamos videos de uno de quienes pedía que se lo libere, sin embargo, sus requerimientos fueron que se deje de luchar contra el narcotráfico”, mencionó.

Ecuador aceleró los procesos judiciales; el Presidente Moreno tenía listo ya un indulto para el canje, previa sentencia a los detenidos del grupo de “Guacho”, reiteró Mantilla.

Sobre si se hizo alguna incursión que haya puesto en peligro la vida de los ecuatorianos, Ramiro Mantilla respondió: “Nosotros suspendimos las operaciones militares y policiales en la zona de frontera, nos retiramos unos kilómetros hacia adentro de nuestro país”.

“Pero lo que no debíamos dejar y nunca dejamos fue evitar los atentados terroristas, las amenazas sobre colocación de explosivos existían todos los días, amenazas verdaderas, teníamos el coche bomba en cuartel de San Lorenzo, tuvimos el atentado a nuestros infantes de Marina, tuvimos al patrullero, a un tanquero de Fuerzas Armadas y las amenazas sobre otra colocación de otras bomba y lo de Viche, no podíamos dejar, como Policía, de hacer nuestro trabajo”, puntualizó.

9 ciudadanos que estaban colocando los artefactos explosivos fueron capturados; las retenciones no podían parar, pues, de lo contrario, “iban a ser afectadas más personas”.

Acerca de los controles previos al narcotráfico, el general Mantilla prefirió no “entrar en el tema”, pero admitió: “En este Gobierno existe más facilidades para la Policía, pienso también que Fuerzas Armadas, para cooperación, es decir, la seguridad cooperativa es importantísima para todos los países de la región”.

“Seguimos trabajando, pero también nos hemos dado cuenta que no es un buen indicador la mayor captura de droga, eso, para mí, personalmente, representa que hay más droga en nuestro territorio”, acotó.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre las medidas de seguridad ante un posible ataque de “Guacho”, el Comandante aseguró que los detenidos del grupo disidente están en las cárceles regionales.

“Como Policía, en apoyo al Ministerio de Justicia, tenemos 300 policías de cada centro, nos encargamos de la seguridad interna. No podemos descartar nada, esto grupos se camuflan entre la población, en ciertos momentos, son invisibles, pero aquí la única arma más importante es la inteligencia, trabajar con mucha información, para eso estamos preparados”, corroboró.

(PAY)