RESPUESTAS: Estado ecuatoriano no es el culpable, se hizo todo lo posible, responde Ministro Navas

Sobre su renuncia, Ministro dijo que su salida está en manos del Presidente Moreno desde el primer día El Ministro del Interior, César Navas, dijo que el Estado ecuatoriano no es el culpable por los hechos que envolvieron el secuestro y el asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, pues "tenemos a un delincuente que secuestró a alguien, se llevaron a nuestros conciudadanos de nuestro país", dijo. Navas reiteró que se hizo todo lo necesario para lograr su regreso con vida.

El Ministro Navas mencionó que “no se conoce con exactitud dónde están los cuerpos”. Precisó que hay un proceso que se lleva a cabo con organismos internacional para determinar.

“Ha habido acercamientos, en su momento, se informará cuáles son las acciones que se van a seguir, en coordinación con Colombia”, precisó.

Al ser consultado sobre las razones por las que no se aceptó el asesinato de los ecuatorianos, después de conocidas las fotografías de sus cuerpos, Navas dijo que “no había evidencia pericial, había ciertas dudas, hasta que se pudo confirmar, inclusive, con ciertas pruebas, análisis biométricos, fue el plazo prudente, cuando se recibe las fotos, los informes preliminares no eran contundentes”.

Acerca de una eventual renuncia al Ministerio del Interior y, de Ramiro Mantilla a la Comandancia de la Policía, Navas señaló que su renuncia está a disposición del Presidente de la República desde el día en que fueron posesionados.

El Presidente Lenín Moreno “es la autoridad que decide y evalúa lo que ha sucedido”, precisó, al tiempo de recalcar que “el Estado en su conjunto realizó todas las acciones que se tenían que realizar”.

“No hubo nunca la voluntad de este grupo en llegar a una negociación, nunca hubo esa voluntad”, insistió.

En relación a las operaciones militares mientras estaba secuestrados los ecuatorianos, el Ministro dijo que una vez conocido el hecho hubo el diálogo directo entre Ecuador y el Ministerio de Defensa de Colombia.

“Se solicitó que en el área donde se presumían estaban, se evite operaciones militares, así lo hicimos nosotros, solo puestos de control al ingreso de Mataje, pero no operaciones. El compromiso fue aceptado por Colombia, el día viernes que el Ministro (Luis Carlos Villegas) estuvo acá, reitero esa situación”, puntualizó.

“¿Errores? El Estado hizo todo el esfuerzo, creó inmediatamente un comité de crisis con la participación del Ministerio del Interior, de Defensa, Comandante de la Policía, Jefe del Comando Conjunto, Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, familiares y representante del medio, se les iba informando las acciones y se tomaban decisiones en el marco del comité”, señaló Navas cuando se le preguntó cuáles fueron los errores que desembocaron en el trágico asesinato.

Indicó que, al día siguiente de conocido el hecho, llegó a Ecuador la Unidad de Elite Antisecuestros de Colombia.

“Se establecieron acciones que buscaban agilitar todos los procesos judiciales de estas personas que tenían que ser intercambiadas, estaban en un proceso judicial sin sentencia, si requerimos un indulto, requeríamos sentencia, hubo acciones de coordinación con Fiscalía, Judicatura para llevar esto a cabo”, acotó.

“El Estado no es el culpable, tenemos a un delincuente que secuestró a alguien, se llevaron a nuestros conciudadanos de nuestro país”, sumó.

Sobre la camioneta de diario El Comercio, en donde se trasladaban los periodistas antes de ser secuestrados, el general Mantilla reveló que en el auto se encontraron chalecos balísticos, que supuestamente iban a utilizar los periodistas.

“Es poco común que encontremos chalecos ahí, es la escena que encontramos en la camioneta, la camioneta llegó hasta el pueblo de Mataje, no en la vía, no se quedó en la vía, no queremos decir más”, sostuvo Mantilla, al tiempo de decir que policías, militares, policías tienen el mismo nivel de riesgo de sufrir cualquier hecho.

“No había prohibición de paso, había restricción del paso”, detalló Navas al explicar por qué se les dejó pasar a los periodistas.

“En un punto de control se registraba a las personas que pasan y los vehículos que iban a pasar, no estaba limitado el paso, ¿para qué se hacía eso? para ver si no había armas, precursores, drogas y las personas que pasaban no tenían antecedentes y saber si no tenían vínculos con las organizaciones delictivas”, explicó.

(PAY)