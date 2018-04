Diócesis de Tumaco, dispuesta a ayudar a recuperar cuerpos de ecuatorianos

No obstante, todavía no existe un acuerdo oficial El vicario de la diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, anunció la disposición de ayudar en la recuperación de los cadáveres de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC. Aunque todavía no han recibido un pedido oficial, asegura que su iglesia está dispuesta a prestar todo su contingente.