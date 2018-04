Doris Soliz: Seguridad no se combate con más militares, sino con acciones de desarrollo e inclusión (AUDIO)

Audio Abril 13 - Doris Soliz



Aseguró que se han cumplido comparecencias trimestrales de ministros del Interior, de Defensa, Canciller, entre otros Doris Soliz, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Soberanía de la Asamblea Nacional, se refirió a la situación de los periodistas secuestrados por un grupo disidente de las FARC y las acciones que lleva a cabo esta mesa legislativa. "Teníamos previstas las comparecencias de SENPLADES y la ministra de Finanzas para conocer cómo va la inversión y el cumplimiento del plan binacional en frontera norte, porque el tema de la seguridad no se combate con más policías y militares, sino de la mano de acciones de desarrollo, inclusión, potenciación económica para repeler actividades ilegales".

Sin embargo, se cancelaron estas comparecencias, ya que la presidenta de la Asamblea Nacional les convocó luego de la reunión del Consejo de Seguridad. “Todos los estamentos del Estado estamos unidos y en alerta permanente para dar una respuesta respecto de esta situación”.

Recordó que la comisión que preside “ha venido funcionando en sesión extraordinaria permanente convocando a diferentes actores, nos hemos reunido con los parlamentarios andinos, con expertos, está prevista la comparecencia de los ministros del área de seguridad, de la canciller, y hemos hecho un conjunto de diálogos para tener un diagnóstico más certero de esta problemática, evaluar las acciones que se vienen realizando y poder hacer nuestra fiscalización y seguimiento para recuperar la seguridad en frontera norte”.

Soliz aseguró que han cumplido con las comparecencias trimestrales que deben hacer obligatoriamente el ministro del Interior, de Defensa, la Canciller, la SENAIN y la Secretaría de Planificación. “La Asamblea ha cumplido, hemos interrogado, el ministro del Interior y de Defensa han expuesto en las diferentes comparecencias de este año que debíamos prever un conjunto de situaciones propias del postconflicto, es decir, de la firma del acuerdo de paz”.

“El reconocer lo positivo del acuerdo de paz no quiere decir que iba a ser sin otras consecuencias propias del postconflicto. El Gobierno Nacional inclusive encargó varios estudios para comprender lo que se venía con el postconflicto, uno de ellos realizado por el doctor Daniel Pontón que fue presentado en nuestra comisión en una de las sesiones pasadas”, acotó.

Este informe, según dijo, “advierte que los grupos residuales que no se desarman, no se movilizan y no se acogen al proceso de paz, se replegaron hacia nuestra frontera. Esta alerta la ha tenido el frente de seguridad a través de la labor de inteligencia, de los propios ministerios y de la cooperación con Colombia. Se repliegan hacia nuestra frontera y controlan sectores importantes del territorio de Colombia que linda con nuestro país, extendiéndose al Ecuador con sus actividades delictivas”.

De igual manera, aseveró que existe un narcoterrorismo “que mueve cantidades de recursos que adoptó la forma de organización, como señalan los expertos, de la guerrilla de los que fueron las FARC, pero claramente son grupos terroristas de grave peligrosidad”.

La legisladora alertó que al reestructurarse la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) se cortará la inteligencia del país, la cual, más bien, se debe fortalecer. “Hace falta una mayor coordinación y un nivel mucho más profundo para poder conocer la complejidad de estas intervenciones delictivas y poder combatirlas”.

Asimismo, sugirió la creación de un Consejo de Seguridad para la Frontera Norte “donde se impliquen a las gobiernos locales, a las diferentes entidades responsables desde el Estado para hacer un trabajo de coordinación interinstitucional mucho más fuerte”.

“Hacen falta reformas legales urgentes que actualmente no podemos por parte de los ministerios, Fuerzas Armadas”, agregó.

Resaltó que para actuar con eficacia hay que saber exactamente lo que está sucediendo. “La Comisión tiene varias acciones de trabajo en esta línea, hay que comprender y profundizar para saber a qué nos enfrentamos y tomar las acciones de seguridad más adecuadas que no nos involucre incorrectamente en el conflicto”.

“En este momento politizar este tema sería lo más desacertado y hago un llamado, de mi parte me verán aportando para estos temas que hoy constituyen nuestra responsabilidad”, sentenció Doris Soliz.

(AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio