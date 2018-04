CONFIRMADO: PERIODISTAS ECUATORIANOS FUERON ASESINADOS (AUDIO)

Audio Lenín Moreno



Presidente de Ecuador ordenó movilización de tropas de élite a zona de frontera El Presidente de la República, Lenín Moreno, en rueda de prensa, anunció que, en el plazo de 12 horas, no se ha recibido pruebas de vida de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas. "Lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas", indicó el Mandatario, quien dio a conocer la lista de 7 medidas que tomará, entre ellas, la búsqueda de cooperación internacional para recuperar los cuerpos de los ecuatorianos, la movilización de equipos de elite a la zona de frontera, la inclusión del narcoterrorista alias "Wacho" en la lista de los más buscados en Ecuador con una recompensa de USD$100.000.

En rueda de prensa, el Presidente de la República informó las decisiones del COSEPE y dio las razones para ello.

“Con profundo pesar lamento informar que se han cumplido la 12 horas de plazo establecido, no hemos recibido pruebas de vida y, lamentablemente, tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas”, indicó.

Dijo, asimismo, que más allá de los esfuerzos realizados, se ha confirmado que estos “criminales, parecería, que nunca tuvieron la voluntad de entregarnos sanos y salvos”

“Es muy probable que lo único que querían es ganar tiempo”, comentó el Mandatario y enlistó los puntos:

1. He solicitado al Consejo de Seguridad Pública del Estado (COSEPE) el levantamiento de reserva de información pertinente para que el pueblo ecuatoriano conozca los esfuerzos del Estado por gargarizar la vida de nuestros compatriotas.

2.- Hemos reiniciado las operaciones militares y policiales en área de la franja fronteriza, que fueron suspendidas y dispuesto inmediatamente el desplegué de unidades elite de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a dicho territorio.

3.- Crearemos la jurisdicción especializada en crimen organizado, con sede en Quito, con el objetivo de garantizar seguridad de jueces y fiscales.

4- Hemos incluido al narcoterrorista alias “Wacho”, primero, en la lista de los más buscados en Ecuador y ofrecemos una recompensa de USD$100.000 dólares por información que conduzca a su captura en el Ecuador o en Colombia.

5.- Declaramos zona de seguridad al área de frontera, en la que han ocurrido los eventos relacionados con el secuestro, para incrementar controles militares y policiales en las carreteras de la zona.

6.- Por solicitud del Gobierno de Ecuador, el Ministro de Defensa de Colombia y sus altos mandos militares y policiales están en nuestro país para iniciar inmediatamente acciones coordinadas en la zona fronteriza.

7.- Hemos tomado contacto con organismo de cooperación internacional, la Iglesia ecuatoriana y Cruz Roja para iniciar inmediatamente el proceso de localización y la repatriación de los cuerpos de nuestros compatriotas.

“Estamos de luto, pero no vamos a dejarnos amedrentar, hoy más que nunca pido la unidad por la paz”, recalcó el Presidente, quien sostuvo que el llamado a la unidad no significa el hecho de limitar la libertad de expresión.

“No dejen de criticar, sabemos reconocer nuestros errores, todo esto nos permitirá reconoce si los ha habido, el pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores, lo que no perdona es que se le mienta, no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano, el Gobierno no le va a mentir al pueblo ecuatoriano”, agregó.

“Si esto ocurre, es preferible, como ha sucedido en algunas instancias que han podido corroborar, han tenido que dar un paso al costado y yo, personalmente, se lo he pedido”, recalcó el Mandatario, quien sostuvo “estamos unidos por la paz”.

