REACCIÓN: "No es momento de política sino de solidaridad", reacciona Guillermo Lasso

"No es momento de críticas ni de señalar culpables", reiteró El líder de Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, lamentó la muerte de los tres secuestrados ecuatorianos, conocida este miércoles. "Estoy devastado", reaccionó el político, al tiempo de recalcar: "No es momento de críticas ni de señalar culpables. No es momento de política sino de solidaridad, empatía y unión".