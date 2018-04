Carlos Baca debe salir de Fiscalía por fraude procesal en caso ODEBRECHT: Sofía Espín (AUDIO)

Audio Abril 12 - Sofía Espín



Según afirma, autoridad presentó documento de cooperación eficaz, pero no sentencia, pues esta no existe Sofía Espín, asambleísta de Revolución Ciudadana, para los micrófonos de Ecuadorinmediato/Radio, aseguró que la exposición del Fiscal Carlos Baca en la Asamblea fue bastante agresiva, señalando que no debería ser sujeto de juicio político porque él es la víctima. Para Espín, más allá de cómo se obtuvo el audio y los procesos que se habrían obviado, lo importante es lo que se dice en esa filtración, es decir, el tema ODEBRECHT. "Parece que es un tema que causa pánico", señaló la legisladora, quien no obtuvo respuestas del Fiscal al pedirle que presente la sentencia ejecutoriada en la que se condena a José Santos, ex representante de ODEBRECHT, mediante el cual se abstuvo de acusarlo en el caso que se siguió en Ecuador. Para Espín, esto corrobora que Baca cometió fraude procesal, al engañar a los jueces y a la justicia.

“Había un miedo de la comparecencia del Fiscal”, reveló la asambleísta Espín, quien detalló que la exposición de Carlos Baca fue “bastante agresiva para los asambleístas y para el Pleno de la Asamblea”.

“Él asegura que es ilegal todo el proceso que se está llevando a cabo, que él no debería estar en un juicio político porque es la víctima. No recuerda que, primero, rompió un procedimiento elemental, que pone en entredicho a la actuación de la Fiscalía, es el problema grave en principio”, comentó.

Para Espín, más grave todavía que la filtración del audio es uno de los temas que se habla en la grabación: ODEBRECHT.

“Es una tema que lo puse sobre la mesa, parece que es un tema que causa pánico, terror y, finalmente, pude hacer las preguntas que (el Fiscal) siempre se excusa diciendo que es un proceso que está en primera instancia, se excusó toda la sesión, no respondió, un simple papel es lo que le pido: la sentencia ejecutoriada en contra de José Conceição Santos”, precisó.

Sofía Espín detalló que la legislación ecuatoriana establece que para aplicar un caso como “el no ser juzgado dos veces por lo mismo delito” tiene que haber una sentencia final, es decir, ejecutoriada en el país donde ocurrió el tema, en este caso Brasil.

“Le leí específicamente los artículos para que él responda y no evada, resulta que no hay sentencia, peor homologación, no puede haber homologación porque, obviamente, no hay sentencia”, aseguró.

La legisladora recalcó que el Fiscal Baca presentó “la famosa delación premiada, aquí es cooperación eficaz”. Agregó que este documento es un acuerdo, pero no la sentencia contra José Conceição Santos.

“En el proceso de ODEBRECHT, simple y llanamente no cumple sus funciones, deja libre a un pillo, eso les da miedo que salga en la televisión nacional, en los periódicos y les da miedo que eso se lo diga en Asamblea Nacional”, enfatizó.

Cuestiona la actuación de Baca porque dejó de lado a quien confesó el crimen. “es el que confiesa el crimen, José Conceição Santos, es el que confiesa los actos de corrupción, a quién le dio dinero, él es el corrupto, en qué país del mundo, tampoco en Ecuador, se deja libre a alguien que confiesa un crimen”, precisó.

Asimismo, detalló que en la legislación ecuatoriana, artículo 493 del Código Orgánico Integral Penal, sobre la concesión de beneficios de la cooperación eficaz, estipula que sí puede haber rebaja de pena, pero máximo al 10 por ciento.

“No hay (la opción de) dejarlos libre, eso no existe en la legislación ecuatoriana. Él (Carlos Baca) engañó a los jueces al decir que existe una sentencia ejecutoriada, pero, en realidad, es un acuerdo de cooperación, con eso dejar libre a José Conceição Santos, él comete fraude procesal, engaña a los jueces, engaña al tribunal, engaña al Ecuador por beneficiar a un reo, por eso no ha cumplido sus funciones, merece irse de la Fiscalía General del Estado”, sostuvo.

“Argumentó que iba a presentar la sentencia, por eso se aplicaba el no bis in ídem (prohibición de sancionar dos veces por un mismo hecho) pero, hasta el momento, no aparece la sentencia. Sabemos que no hay sentencia, ya sabemos, hemos averiguado en Brasil, una delegación de asambleístas de la Bancada de Principios quiere bajar a Brasil, sabemos que no hay sentencia, él apenas presentó un acuerdo de cooperación, un documento que firmó José Conceição con la Procuraduría brasileña, que no es sentencia”, indicó.

Acerca de la filtración del audio, Espín mostró su preocupación porque Baca dio a conocer a la opinión pública la grabación, sabiendo el protocolo que se debió seguir.

“La ciudadanía comienza a desconfiar cuando dice: con un elemental proceso, hace lo que quiere por atacar a otra autoridad del Estado, en este caso, el ex Presidente (José) Serrano, quiere decir que en la Fiscalía sí se forjan pruebas, ahí viene la desconfianza del pueblo ecuatoriano”, agregó.

En opinión de la legisladora, Baca no pudo desmentir lo dicho por el policía Danny Ibarra, de que le habían ordenado hacer un parte policial con una hora que no es.

“Escuchamos al policía, él se ratificó en todos sus puntos”, agregó Espín, quien se refirió a la visita que habría hecho José Serrano junto al policía a Miguel Carvajal, Secretario de la Política.

Aunque Baca recalcó que Carvajal le habría dicho que no va a intervenir, según Espín, el policía Ibarra dijo que le habría ofrecido protección.

“El Fiscal Carlos Caca no logra desmentir al policía, sí reconoce que se le dio la disposición de sacar un parte muchas horas después, a las ocho y media cuando aparece el audio filtrado, no pudo decir que no es así, dijo que tenía que poner la hora del hecho”, expuso.

Sobre la comparecencia del teniente coronel, Renato González, también involucrado en el asunto, Espín precisó que él tampoco negó lo que dijo Ibarra, rechazando una supuesta persecución en contra del uniformado.

“Tanto el policía como el teniente González ratifican que fueron ellos los que hicieron la presentación, que usó el Fiscal Baca, para atacar a Pepe Serrano en el Pleno de la Asamblea, esto es gravísimo, ¿para eso está siendo usada la Policía Nacional, que presta servicios a la Fiscalía General del Estado? ¿Para acabar a otro funcionario?”, preguntó.

En el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio citó lo dicho por el Fiscal cuando habló de la actuación de Carlos Pólit, ex Contralor General del Estado, y recalcó: “El señor Pablo Celi es mano derecha de Pólit, es el segundo a bordo, ¿Por qué no ha iniciado investigación de oficio? ¿Por qué no está siendo investigado el señor Celi? ¿O aquí hay intereses políticos para proteger al Contralor?”, consultó.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

Caso Jorge Glas

Uso de fondos públicos cuando Carlos Baca fue parte de la Comisión 30S

(PAY)