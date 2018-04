Paco Moncayo: "No podemos decir que con el delincuente no se negocia"

Reiteró que prioridad de Estado ecuatoriano es salvar la vida de equipo periodístico secuestrado Paco Moncayo es uno de los generales en servicio pasivo que se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte de un consejo de asesores de seguridad para analizar y buscar soluciones a la situación en la frontera. A propósito del secuestro de un equipo periodístico de El Comercio, el Exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reiteró que no se puede decir que con un delincuente no se negocia cuando están en juego las vidas de tres personas. Aseveró que no se puede tomar a la ligera el tema porque también se trata de la soberanía nacional.