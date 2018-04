Augusto Espinosa: "Son un show político denuncias presentadas en mi contra ante Fiscalía"

Explicó que no le preocupan las denuncias de supuesta negligencia por casos de abuso a menores y considera que estas organizaciones responden a intereses políticos El ex ministro de Educación y actual asambleísta, Augusto Espinosa, califica de un "show político" las denuncias presentadas en su contra ante la Fiscalía General del Estado por los casos de abuso sexual en las unidades educativas del país. Reiteró que no existen pruebas de que haya sido el autor o quien haya ocultado para beneficiar a docentes supuestamente involucrados.