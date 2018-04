Fiscal Carlos Baca denuncia: "Me quieren sacar de investigaciones sobre corrupción"

"Lo que debería tenerse en cuenta es la conversación entre un prófugo de la justicia y el expresidente de la Asamblea", reprochó sobre juicio político en su contra Para el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, existen razones para desistir del juicio político en su contra. Según dijo, el argumento de los interpelantes, no tiene que ver con el supuesto incumplimiento de funciones. "Se me acusa de haber hecho una rueda de prensa y haber informado de la existencia de un audio", criticó. Por lo que denunció que estas son acciones que buscan sacarlo de las investigaciones que lleva sobre los casos de corrupción en el país.

“Lo que debería tenerse en cuenta es la conversación entre un prófugo de la justicia y el expresidente de la Asamblea. El interés es sacar al Fiscal de las investigaciones relacionadas a corrupción. El audio dice que se querían ‘bajarse al Fiscal’”, reprochó Baca Mancheno.

Reiteró que en la grabación se utiliza un lenguaje crítico como aquel que usan las organizaciones criminales con apodos como el 'chiquito'. Además, recordó que hablan de acuerdos cuando la investigación de ese prófugo de la justicia (Pólit) estaba en instrucción fiscal.

Se refirió también al retorno del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, traído por el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. El Fiscal dejó en claro que este proceso no se hizo con intervención de la Fiscalía. “Efectivamente, ofreció información a cambio de recibir un convenio de cooperación eficaz. Nosotros le pedimos que precise mediante un documento de qué temas podía hablar”.

“El señor tiene un grupo de procesos sobre los cuales puede solicitar cooperación eficaz. Sin embargo, él mencionó que tenía información sobre otros temas. Yo le he dicho al país que la información no ha sido lo suficientemente útil”, aclaró Baca Mancheno.

Desde el punto de vista del Fiscal General, el mayor motivo de preocupación de los interlocutores de ese audio, “es que mi familia no se parece en nada a la familia de ellos”. “Es inaudito que no hayan denunciado lo que dicen sobre que mi familia maneja el poder electoral o judicial”.

Admitió que mantuvo reuniones con el exfuncionario y también con el extitular del Parlamento, pero solamente referentes a temas laborales. “Efectivamente con Pólit y Serrano compartimos reuniones de trabajo, pero eso no me permitió a mi conocer su alma. Jamás tuve una relación directa con el Contralor, excepto cuestiones puntuales que el Presidente de ese entonces solicitaba”.

“No se violentó ninguna norma de carácter legal al presentar el audio. Siempre el hecho ocurre primero y luego se judicializa. El hecho es la conversación de la que me entero el 26 de febrero en una red social y luego de eso doy a conocer al país. El hecho fundamental es la conversación entre el Presidente de la Función Legislativa y un prófugo de la justicia; se ha pretendido desviar la atención”, lamentó.

Con respecto a la declaraciones del policía Danny Ibarra, en la Comisión de Fiscalización, Carlos Baca consideró que “ha sido instrumentalizado” por el exministro del Interior, José Serrano. “Dijo que el 5 de marzo le han intimidado funcionarios de la Fiscalía y el Fiscal; ese día, estaba en una audiencia”.

“No me he enfrentado en un cruce de acusaciones con un policía, él es una víctima más. Esta es una oportunidad para que quede establecido que voy a obrar conforme a derecho mientras esté al frente de la Fiscalía”, enfatizó la autoridad de control.

Al tiempo de mencionar que todo este proceso se “origina en el prófugo de la justicia, el señor Carlos Pólit. Esto se hace para que el Fiscal no continúe haciendo sus investigaciones, se está pretendiendo, con el juicio político, deslegitimar todos los casos que ha llevado adelante”.

“Los hechos demuestran que he actuado con absoluta objetividad. Nada me ata al expresidente Correa. Me ha correspondido procesar a personas relacionadas al gobierno anterior basado en los hechos”, recordó también. (JPM)

Fuente: Ecuador TV (Telediario)