Sofía Espín: "Lamento que Fiscal haya venido a amedrentar a asambleístas"

"Hay cosas más importantes que el fiscal nos dijo que no va a responder, como por qué liberó a un corrupto confeso como José Santos en el caso Odebrecht", cuestionó Luego de la presentación de las pruebas de descargo del Fiscal Carlos Baca Mancheno dentro del proceso de juicio político que se lleva en su contra, se dio paso a que los asambleístas realicen preguntas al Fiscal. Allí, la legisladora Sofía Espín cuestionó que Baca Mancheno "no quiera responder otros temas, por ejemplo, el haber liberado a un corrupto confeso como José Santos en el caso Odebrecht" y lamentó que "el Fiscal haya venido a amedrentar a los asambleístas". Ante esto, el fiscal Baca afirmó que "no es que no le quiera responder al país, pero no me van a hacer hablar sobre este tema sabiendo que se va aponer en riesgo una investigación judicial".