Rosa Argudo: "Trabajadores daremos voto de confianza a presidente Moreno tras medidas económicas"

Con reducción del Estado, expuso que no se verán mayormente afectados los trabajadores operativos Luego del anuncio de las medidas económicas en las que se contempla la reducción del aparato estatal, que conlleva la separación de funcionarios, Rosa Argudo, presidenta del Parlamento Laboral Ecuatoriano, señaló que "los puestos altos" son los que se verán afectados y que "la gente operativa no se va a lesionar mayormente". Además, destacó que "no ha sido un paquetazo en contra de los trabajadores y creo que el presidente Lenín Moreno merece el voto de confianza de la clase trabajadora".