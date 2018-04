Rossana Iturralde, Mejor Actriz Teatro de Gira por obra "La edad de la ciruela" (AUDIO)

Audio Abril 11 - Rossana Iturralde



Galardón se entregó el mes pasado en Nueva York, Estados Unidos Después de presentar por más de dos décadas ‘La edad de la ciruela’, la actriz ecuatoriana Rossana Iturralde fue premiada por esta obra en Nueva York, Estados Unidos. "Tuve una presentación en Washington y después recibí el apoyo del cónsul Jorge López y el Ministerio de Cultura para presentarme en Nueva York, en el Comisionado Dominicano de Cultura", comentó la actriz.

Rossana señala que desconocía que al realizar estas presentaciones sería nominada en los premios ATI (Artistas de Teatro Independiente), sin embargo, fue seleccionada y obtuvo el galardón "Actriz Teatro de Gira".

“Creo que alguien de los premios ATI asistió a la presentación en Nueva York porque escuchaba que decían: ya están nominadas para el premio”, dijo.

“Cuando regresé a Ecuador me dijeron que estaba nominada. Tengo la foto del premio porque todavía no lo tengo en mis manos. La ceremonia se hizo el 27 de marzo y en ese día el jurado decide quién gana. Yo no iba a comprar un pasaje a Nueva York para saber si me daban el premio, y en esa fecha estaba en Cuba haciendo un taller en un foro importante que se llama ‘Traspasos escénicos’, me enteré y lo publiqué en Facebook, me empezaron a llamar y a felicitarme”, acotó.

La actriz se muestra muy contenta por el reconocimiento y, aunque no estuvo presente durante la premiación, el productor y actor guayaquileño Franco Galecio recibió el galardón en su nombre, durante la 8va entrega de los premios ATI, evento en el que se reunieron artistas del teatro latino para celebrar el Día Internacional del Teatro.

“Estoy contenta, pero el premio no es lo más importante porque es subjetivo, depende del jurado, porque uno decide una cosa y, para otro jurado, otra es la mejor actriz. Creo que este es un buen trabajo y por hacerse tantas presentaciones, la obra está consolidada. Sigo haciéndolo y la he presentado también en New Jersey, en Milán, Madrid”, comentó.

Reconoce que ‘La edad de la ciruela’ le ha dado muy buenas experiencias. “En Nueva York recibí mucho apoyo de Franco Galecio, nos consiguió quien nos haga la escenografía, nos llevaba de un lugar a otro, hasta nos compraba los sánduches mientras hacíamos el montaje de la obra. Estoy orgullosa porque este trabajo lo he difundido por donde he podido”.

‘La edad de la ciruela’ es una obra que conjuga el humor con la nostalgia, el drama con la risa, la tristeza con la alegría. Esta historia es contada desde la memoria de dos hermanas que recuerdan lo que creyeron o imaginaron que fue la vida de su familia, integrada por nueve mujeres.

La actriz anuncia que pronto estrenará obra, en la que, actualmente, trabaja junto a actrices de larga trayectoria.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio