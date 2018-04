Centro Democrático no cometerá "el mismo error" de no presentar candidato a Presidencia en 2021

Futuro de Jimmy Jairala se decidirá en septiembre: se postula a Alcaldía de Guayaquil o se queda en su cargo de Prefecto Jimmy Jairala, líder máximo de Centro Democrático, anunció que no cometerá "el mismo error" de las elecciones presidenciales pasadas al no presentar postulante propio para llegar a Carondelet. "No estoy diciendo que voy a ser yo, pero tenemos que prepararnos", explicó Jairala, quien, en septiembre, tomará una decisión de dar el salto a la postulación por la Alcaldía de Guayaquil o se mantendrá en su cargo y fortalecer su movimiento político.